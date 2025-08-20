Divisas / GB
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
GB: Global Blue Group Holding AG
7.49 USD 0.01 (0.13%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de GB de hoy ha cambiado un 0.13%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 7.49, mientras que el máximo ha alcanzado 7.50.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Global Blue Group Holding AG. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
GB News
- Morning Bid: Ailing dollar gets toehold as Fed awaited
- UK inflation holds at 3.8%, highest among big rich economies
- Morning Bid: Dollar takes Fed heat
- Morning Bid: Fed opens September meeting with independence under threat
- Morning Bid: Fed week begins
- Morning Bid: Dollar slides as job worries mount
- Morning Bid: Political turmoil comes thick and fast
- Oil rises on modest OPEC+ output hike decision, Russia supply woe
- UK shoppers spent more as temperatures rose in August, BRC survey shows
- Morning Bid: Politics and payrolls
- Oil prices rise as OPEC+ agrees to raise output at slower pace from October
- Morning Bid: All eyes on jobs
- Morning Bid: Markets bet big on Goldilocks payrolls number
- Morning Bid: Bond markets rattle as Xi's tanks roll
- Oil holds in tight range, rising output offsets Russia supply disruptions
- AMERICAS Inflation update tests Fed doves
- Oil slips as market weighs end of US summer driving and India supply dilemma
- UK producer price inflation rises to two-year high in June
- Oil prices little changed as market awaits impact of US tariffs on India
- Morning Bid: Markets ask again of Trump: 'Can he do that?'
- Morning Bid: The 'Why' matters for rallies, and rate cuts
- Morning Bid: Tech fright calms but Fed pressure grows
- UK borrowing data offers some respite to Reeves before budget challenge
- Morning Bid: Tech angst on AI doubts
Rango diario
7.49 7.50
Rango anual
4.44 8.01
- Cierres anteriores
- 7.48
- Open
- 7.50
- Bid
- 7.49
- Ask
- 7.79
- Low
- 7.49
- High
- 7.50
- Volumen
- 20
- Cambio diario
- 0.13%
- Cambio mensual
- 1.22%
- Cambio a 6 meses
- 2.32%
- Cambio anual
- 41.32%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B