Валюты / GB
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
GB: Global Blue Group Holding AG
7.49 USD 0.01 (0.13%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GB за сегодня изменился на 0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.49, а максимальная — 7.50.
Следите за динамикой Global Blue Group Holding AG. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости GB
- Morning Bid: Dollar takes Fed heat
- Morning Bid: Fed opens September meeting with independence under threat
- Morning Bid: Fed week begins
- Morning Bid: Dollar slides as job worries mount
- Morning Bid: Political turmoil comes thick and fast
- Oil rises on modest OPEC+ output hike decision, Russia supply woe
- UK shoppers spent more as temperatures rose in August, BRC survey shows
- Morning Bid: Politics and payrolls
- Oil prices rise as OPEC+ agrees to raise output at slower pace from October
- Morning Bid: All eyes on jobs
- Morning Bid: Markets bet big on Goldilocks payrolls number
- Morning Bid: Bond markets rattle as Xi's tanks roll
- Oil holds in tight range, rising output offsets Russia supply disruptions
- AMERICAS Inflation update tests Fed doves
- Oil slips as market weighs end of US summer driving and India supply dilemma
- UK producer price inflation rises to two-year high in June
- Oil prices little changed as market awaits impact of US tariffs on India
- Morning Bid: Markets ask again of Trump: 'Can he do that?'
- Morning Bid: The 'Why' matters for rallies, and rate cuts
- Morning Bid: Tech fright calms but Fed pressure grows
- UK borrowing data offers some respite to Reeves before budget challenge
- Morning Bid: Tech angst on AI doubts
- UK inflation rises to highest since early 2024 at 3.8%
- UK inflation rises to 3.8% in July, ONS says
Дневной диапазон
7.49 7.50
Годовой диапазон
4.44 8.01
- Предыдущее закрытие
- 7.48
- Open
- 7.50
- Bid
- 7.49
- Ask
- 7.79
- Low
- 7.49
- High
- 7.50
- Объем
- 20
- Дневное изменение
- 0.13%
- Месячное изменение
- 1.22%
- 6-месячное изменение
- 2.32%
- Годовое изменение
- 41.32%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.