Divisas / EDGE
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
EDGE
42.58 USD 0.11 (0.26%)
Sector: Otros símbolos Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de EDGE de hoy ha cambiado un 0.26%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 42.58, mientras que el máximo ha alcanzado 42.62.
Siga la dinámica de la pareja de divisas . El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- H4
- D1
- W1
- MN
Aplicaciones comerciales para EDGE
PipFinite Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.81 (93)
La ventaja que te falta para atrapar las rupturas como un profesional. ¡Siga un sistema paso a paso que detecta las rupturas más potentes! Descubra patrones de mercado que generan enormes beneficios basados en una estrategia probada y contrastada. Libere su ventaja Información importante aquí www.mql5.com/en/blogs/post/723208 La versión fiable del asesor experto Automatice las señales de Breakout EDGE utilizando "EA Breakout EDGE" Haga clic aquí Tener acceso a la estrategia de cambio de ju
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
La versión automatizada oficial del indicador fiable PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE toma la señal del indicador PipFinite Breakout EDGE y gestiona la operación por usted. Debido a los numerosos instrumentos financieros a considerar, muchos operadores quieren que las señales sean totalmente automatizadas. El EA se asegurará de que todas sus operaciones se ejecuten desde la entrada hasta la salida. Le ahorrará tiempo y esfuerzo a la vez que maximizará sus beneficios. La ventaja de la
PipFinite Exit EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.86 (29)
¿Tenía una operación rentable pero de repente se invirtió? En una estrategia sólida, salir de una operación es tan importante como entrar. Exit EDGE le ayuda a maximizar el beneficio de su operación actual y a evitar que las operaciones ganadoras se conviertan en perdedoras. No vuelva a perder una señal de salida Supervise todos los pares y marcos temporales en un solo gráfico www.mql5.com/en/blogs/post/726558 Cómo operar Puede cerrar sus operaciones abiertas tan pronto como reciba una seña
Candles Commander MT5
Adrian Gabriel Pop
Candles Commander - Encuentre su ventaja mecánica en el mercado Candles Commander - es un Asesor Experto avanzado meticulosamente diseñado para el éxito en los mercados financieros. Esta estrategia ha sido sometida a rigurosas pruebas y verificación manual durante casi 2 años para garantizar un rendimiento óptimo. Nuestro EA puede encontrar un EDGE mecánico en cualquier instrumento que elija, desde instrumentos de Forex hasta índices y materias primas con una sola optimización realizada en su p
Audit Edge
Phinius Mutethia Maore
AUDIT EDGE - La cúspide de la automatización del trading de precisión Introducción a Audit Edge: Un nuevo paradigma en el scalping algorítmico En el intrincado dominio de la negociación algorítmica, donde las decisiones a nivel de microsegundos separan el éxito de la oscuridad, Audit Edge emerge como un Asesor Experto (EA) de ingeniería excepcional para la plataforma MetaTrader 5 (MT5). Concebido explícitamente para metodologías de scalping, Audit Edge trasciende la automatización convencional f
Nano Edge
Faith Wairimu Kariuki
INFORMACIÓN IMPORTANTE ANTES DE LA COMPRA Lo mejor de lo mejor ESTE EA DEPENDE DE LA INTEGRACIÓN DE AI EN VIVO A TRAVÉS DE CLAVES API LA CORRECTA INTEGRACIÓN AI SE ENTREGA 7 DÍAS DESPUÉS DE LA COMPRA DEBIDO A SU COMPLEJIDAD ESTE EA ES DE CANTIDAD LIMITADA Y FUNCIONA POR ORDEN DE LLEGADA NANO EDGE - Asesor experto de múltiples capas impulsado por IA para una ejecución avanzada del mercado Introducción Nano Edge es un Asesor Experto (EA) de nivel institucional diseñado para operador
TradEX Edge Manager MT5
Carl Marvin Fajardo
TRADEX EDGE MANAGER V1.00 - Visión general de la configuración Tradex Edge Manager V1.00 ofrece un conjunto intuitivo y potente de entradas personalizables, diseñadas para una operativa de precisión y una automatización perfecta con MT5. A continuación se desglosan sus categorías y parámetros de configuración: CONFIGURACIÓN DE TELEGRAMAS Telegram Bot Token: Token único para conectar tu EA con tu bot de Telegram. Telegram Chat ID: Grupo o canal de destino donde se enviarán los mensajes. Activ
Scipio Bot Gold mt5
Stefano Frisetti
¡Cuidado con los SCAMS! SCIPIO GOLD BOT se distribuye sólo en MQL5.com No es un BOT comercial, pero es profesional, la distribución está limitada a 100 copias en total y el precio puede aumentar sin previo aviso. Las diferencias que hacen único a SCIPIO EA son : + no hay ajustes variables o ajustes que el TRADER tenga que introducir + sólo abre 1 operación a la vez + utiliza siempre STOP LOSS cerrados y fijos + adapta SL y TP a la volatilidad del día + SCIPIO EA es realmente un EA que opera au
Rango diario
42.58 42.62
Rango anual
32.45 42.62
- Cierres anteriores
- 42.47
- Open
- 42.62
- Bid
- 42.58
- Ask
- 42.88
- Low
- 42.58
- High
- 42.62
- Volumen
- 2
- Cambio diario
- 0.26%
- Cambio mensual
- 2.26%
- Cambio a 6 meses
- 13.79%
- Cambio anual
- 5.82%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B