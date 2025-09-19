Währungen / EDGE
EDGE
42.58 USD 0.11 (0.26%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EDGE hat sich für heute um 0.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 42.58 bis zu einem Hoch von 42.62 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
42.58 42.62
Jahresspanne
32.45 42.62
- Vorheriger Schlusskurs
- 42.47
- Eröffnung
- 42.62
- Bid
- 42.58
- Ask
- 42.88
- Tief
- 42.58
- Hoch
- 42.62
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- 0.26%
- Monatsänderung
- 2.26%
- 6-Monatsänderung
- 13.79%
- Jahresänderung
- 5.82%
