BOOM: DMC Global Inc
7.47 USD 0.18 (2.47%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BOOM de hoy ha cambiado un 2.47%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 7.26, mientras que el máximo ha alcanzado 7.79.
Siga la dinámica de la pareja de divisas DMC Global Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
BOOM News
- Stifel mantiene calificación de Mantener para DMC Global a $8.50 tras sólido T2
- DMC Global (BOOM) Q2 Revenue Beats Views
- DMC Global Inc. (BOOM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- DMC Global (BOOM) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Earnings call transcript: DMC Global Q2 2025 beats EPS expectations, stock rises
- DMC Global (BOOM) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- DMC Global Q2 2025 slides: revenue dips 9% YoY amid market headwinds
- SiteOne Landscape (SITE) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Zacks.com featured highlights include AZZ, Plains GP, DMC Global, MRC Global and The Greenbrier Companies
- 5 Value Stocks With Exciting EV-to-EBITDA Ratios to Snap Up Now
- Are Industrial Products Stocks Lagging DMC Global (BOOM) This Year?
- DMC Global Acknowledges Challenges Through Changes In Operational Stance (NASDAQ:BOOM)
- Middle Coast Investing Q2 2025 Letter: All Better Now?
- Top 3 Energy Stocks That May Collapse This Month - DMC Glb (NASDAQ:BOOM), CVR Energy (NYSE:CVI)
- DMC Global appoints Jay Doubman as independent director
- DMC Global names James O’Leary as permanent CEO
- DMC Global Amends Credit Facility to Enhance Financial Flexibility
- DMC Global Inc. reveals executive and board changes
- DMC Global Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:BOOM)
- DMC Global Inc. (BOOM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- DMC Global beats Q4 estimates, shares surge 8% on strong outlook
Rango diario
7.26 7.79
Rango anual
6.02 13.78
- Cierres anteriores
- 7.29
- Open
- 7.32
- Bid
- 7.47
- Ask
- 7.77
- Low
- 7.26
- High
- 7.79
- Volumen
- 436
- Cambio diario
- 2.47%
- Cambio mensual
- 11.99%
- Cambio a 6 meses
- -10.75%
- Cambio anual
- -41.64%
