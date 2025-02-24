Währungen / BOOM
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BOOM: DMC Global Inc
7.54 USD 0.13 (1.69%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BOOM hat sich für heute um -1.69% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.48 bis zu einem Hoch von 7.67 gehandelt.
Verfolgen Sie die DMC Global Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BOOM News
- Stifel belässt DMC Global nach soliden Q2-Zahlen auf "Halten" mit Kursziel 8,50 US-Dollar
- Stifel maintains Hold rating on DMC Global stock at $8.50 after solid Q2
- DMC Global (BOOM) Q2 Revenue Beats Views
- DMC Global Inc. (BOOM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- DMC Global (BOOM) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Earnings call transcript: DMC Global Q2 2025 beats EPS expectations, stock rises
- DMC Global (BOOM) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- DMC Global Q2 2025 slides: revenue dips 9% YoY amid market headwinds
- SiteOne Landscape (SITE) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Zacks.com featured highlights include AZZ, Plains GP, DMC Global, MRC Global and The Greenbrier Companies
- 5 Value Stocks With Exciting EV-to-EBITDA Ratios to Snap Up Now
- Are Industrial Products Stocks Lagging DMC Global (BOOM) This Year?
- DMC Global Acknowledges Challenges Through Changes In Operational Stance (NASDAQ:BOOM)
- Middle Coast Investing Q2 2025 Letter: All Better Now?
- Top 3 Energy Stocks That May Collapse This Month - DMC Glb (NASDAQ:BOOM), CVR Energy (NYSE:CVI)
- DMC Global appoints Jay Doubman as independent director
- DMC Global names James O’Leary as permanent CEO
- DMC Global Amends Credit Facility to Enhance Financial Flexibility
- DMC Global Inc. reveals executive and board changes
- DMC Global Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:BOOM)
- DMC Global Inc. (BOOM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- DMC Global beats Q4 estimates, shares surge 8% on strong outlook
BOOM on the Community Forum
- Why is it that BOOM and CRASH indexes can not respect Stop and Take profit levels (41)
- Boy do I love the beginning of 2007 (6)
- Trade for Every Candle - MT5 - EA ? (2)
- Can anyone explain how it is that the BUY does not become an open order when the spike on the BOOM 500 index spikes upward . (2)
- how to catch place a buy before it spikes (2)
- Need for boom and crash expert advisor (1)
Handelsanwendungen für BOOM
MegaSpikes Boom and Crash
Kwaku Bondzie Ghartey
4.52 (29)
Prüfen Sie auch meinen Premium-Spikes-Bot: https://www.mql5.com/en/market/product/142350 Prüfen Sie auch meinen Premium-Spikes-Bot: https://www.mql5.com/en/market/product/142350 Prüfen Sie auch meinen Premium-Spikes-Bot: https://www.mql5.com/en/market/product/142350 MEGASPIKES BOOM AND CRASH v1.32 NB: Quellcodes dieses Indikators sind verfügbar: PM me: https://t.me/Machofx BITTE TRETEN SIE DEM KANAL UNTEN BEI, UM ZUGANG ZU ALLEN FRÜHEREN VERSIONEN ZU HABEN siehe Spikes Roboter BoomCrash Cheatco
FREE
Boom Crash Master
Lefika Raphel Sebatane
3 (1)
Wir stellen den BOOM CRASH MASTER Indikator vor: Entfesseln Sie die Kraft des Präzisionshandels! Treten Sie ein in die Welt des unvergleichlichen Handels mit dem BOOM CRASH Master Indicator, der exklusiv für die Boom- und Crash-Indizes von Deriv Broker entwickelt wurde. Mit diesem innovativen Tool beherrschen Sie die Kunst der Spike-Erkennung und des Anti-Spike-Einstiegs und sind damit jeder Marktbewegung voraus. Empfehlungen: Symbole: Jeder Boom- oder Crash-Index Zeitrahmen: 1 Minute / 5 Minut
BoomCrash Volatility Trader EA
Cyprian Friday Nwokeocha
BoomCrash Volatility Trader EA SCALPING EXPERT ADVISOR FÜR VOLATILITÄTSINDIZES | VIX75 | BOOM & CRASH SERIE | MQL5 AUTOMATED BOT ÜBERBLICK: Der BoomCrash Volatility Trader EA ist ein erstklassiger Scalping Expert Advisor der nächsten Generation, der sorgfältig für synthetische Indizes auf der Deriv-Plattform entwickelt wurde, darunter Boom 1000, Boom 500, Crash 1000, Crash 500 und Volatility 75 (VIX75) . Dieser EA wurde mit Blick auf Präzision und Geschwindigkeit entwickelt und bietet bli
BOOM and CRASH Envelopes Scalper
Allan Munene Mutiiria
BOOM und CRASH Hüllkurven Scalper MT5 EA Entfesseln Sie Ihr Handelspotenzial mit dem BOOM and CRASH Envelopes Scalper MT5 EA , einem sorgfältig ausgearbeiteten Expert Advisor für MetaTrader 5, der speziell auf die hochaktuellen Boom- und Crash-Indizes zugeschnitten ist. Dieser EA kombiniert die Präzision von Envelopes und RSI-Indikatoren mit einer robusten Scalping-Strategie und bietet Händlern ein dynamisches Werkzeug, um von schnellen Marktbewegungen zu profitieren. Egal, ob Sie ein erfahrener
FREE
Precision Spike Detector V2
Francisco Mandomo Simbine
5 (1)
Einleitung Funktioniert nur in einem Zeitraum von 5 Minuten, in den anderen Zeiträumen werden keine Werte angezeigt. O Precision Spike Detector V2 ist ein moderner Indikator für den MetaTrader 5 (MT5) , der entwickelt wurde, um starke Kursschwankungen auf dem Markt der Kursindizes ( DERIV: BOOM, CRASH; WELTRADE: GainX und PainX ) durch die Kombination von RSI- (Índice de Força Relativa) und ATR-Analysen (Amplitude Verdadeira Média) zu erkennen. IMPORTANT! After the purchase please send me a p
Prosperous BOOM MT5
Lawrence Umahabhen Oikhe
4 (3)
Prosperous BOOM MT5 EA ist auf der Grundlage einer fortschrittlichen Strategie in erster Linie für Scalping der Boom und Crash in den Preisen codiert. Komplexe Algorithmen wurden implantiert, um mit hoher Wahrscheinlichkeit Trades in Booms und Crash in den Preisen zu handeln . Hauptmerkmale Zeigt getätigte Trades mit sl und tp Pop-up und Sound-Warnungen auf dem Computer oder Laptop Für Boom nur überprüfen Sie meine Seite für Crash Funktioniert mit allen Paaren. Empfehlung Zeitrahmen: M1 und M4
FREE
Boom Crash 500 Index
Sergelen Khongoruud Bayasgalan
1 (2)
Synthetische Indizes sind eine besondere Art von Devisenmärkten. Besonders die Boom- und Crash-Indizes auf dem M1-Zeitrahmen sind sehr interessant. Ich dachte immer, dass es unmöglich sei, Spikes sicher zu fangen, bis heute. Alles hat seine Grenzen. Dieser EA basiert auf einer Martingal-Strategie mit geringem Drawdown. Das maximale Grid-Level ist 3. Wenn jeder Trade auf Drawdown geht, wird der nächste Trade mit 2 multipliziert. Der EA verwendet weder Take-Profit noch Stop-Loss . Daher zeigt das
FREE
M0neyy Gang
Gefte Alberto Machivene
EA PRO ist ein 100% adaptiver Expert Advisor, der auf Preisaktionen, Indikatoren und Chartmustern basiert. Er verfügt über einen eingebauten einzigartigen Smart Recovery-Algorithmus, der sicherstellt, dass Ihre Gewinnrate höher ist und Sie Ihre Verluste aufholen. Die Anzahl der Trades und die Losgröße werden vom EA bestimmt, so dass Sie die meisten Gewinne aus jedem Trade erzielen. Jeder Handel kann mit Stop-Loss und Take-Profit eingestellt werden, der EA hat einen aktiven Trailing-Stop, der au
Tagesspanne
7.48 7.67
Jahresspanne
6.02 13.78
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.67
- Eröffnung
- 7.67
- Bid
- 7.54
- Ask
- 7.84
- Tief
- 7.48
- Hoch
- 7.67
- Volumen
- 229
- Tagesänderung
- -1.69%
- Monatsänderung
- 13.04%
- 6-Monatsänderung
- -9.92%
- Jahresänderung
- -41.09%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K