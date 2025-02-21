Divisas / ACGLO
ACGLO: Arch Capital Group Ltd - Depositary Shares Each Representing 1/
21.84 USD 0.06 (0.28%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ACGLO de hoy ha cambiado un 0.28%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 21.76, mientras que el máximo ha alcanzado 21.94.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Arch Capital Group Ltd - Depositary Shares Each Representing 1/. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
21.76 21.94
Rango anual
20.01 23.82
- Cierres anteriores
- 21.78
- Open
- 21.86
- Bid
- 21.84
- Ask
- 22.14
- Low
- 21.76
- High
- 21.94
- Volumen
- 86
- Cambio diario
- 0.28%
- Cambio mensual
- 2.63%
- Cambio a 6 meses
- 5.41%
- Cambio anual
- -6.79%
