ACGLO: Arch Capital Group Ltd - Depositary Shares Each Representing 1/

21.77 USD 0.07 (0.32%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ACGLO hat sich für heute um -0.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.76 bis zu einem Hoch von 21.89 gehandelt.

Verfolgen Sie die Arch Capital Group Ltd - Depositary Shares Each Representing 1/-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
21.76 21.89
Jahresspanne
20.01 23.82
Vorheriger Schlusskurs
21.84
Eröffnung
21.88
Bid
21.77
Ask
22.07
Tief
21.76
Hoch
21.89
Volumen
42
Tagesänderung
-0.32%
Monatsänderung
2.30%
6-Monatsänderung
5.07%
Jahresänderung
-7.08%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K