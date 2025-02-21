Währungen / ACGLO
ACGLO: Arch Capital Group Ltd - Depositary Shares Each Representing 1/
21.77 USD 0.07 (0.32%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ACGLO hat sich für heute um -0.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.76 bis zu einem Hoch von 21.89 gehandelt.
Verfolgen Sie die Arch Capital Group Ltd - Depositary Shares Each Representing 1/-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
21.76 21.89
Jahresspanne
20.01 23.82
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.84
- Eröffnung
- 21.88
- Bid
- 21.77
- Ask
- 22.07
- Tief
- 21.76
- Hoch
- 21.89
- Volumen
- 42
- Tagesänderung
- -0.32%
- Monatsänderung
- 2.30%
- 6-Monatsänderung
- 5.07%
- Jahresänderung
- -7.08%
