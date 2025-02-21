КотировкиРазделы
Валюты / ACGLO
ACGLO: Arch Capital Group Ltd - Depositary Shares Each Representing 1/

21.78 USD 0.04 (0.18%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ACGLO за сегодня изменился на 0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.68, а максимальная — 21.91.

Следите за динамикой Arch Capital Group Ltd - Depositary Shares Each Representing 1/. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
21.68 21.91
Годовой диапазон
20.01 23.82
Предыдущее закрытие
21.74
Open
21.91
Bid
21.78
Ask
22.08
Low
21.68
High
21.91
Объем
81
Дневное изменение
0.18%
Месячное изменение
2.35%
6-месячное изменение
5.12%
Годовое изменение
-7.04%
