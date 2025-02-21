Valute / ACGLO
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
ACGLO: Arch Capital Group Ltd - Depositary Shares Each Representing 1/
21.86 USD 0.09 (0.41%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ACGLO ha avuto una variazione del 0.41% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.74 e ad un massimo di 21.90.
Segui le dinamiche di Arch Capital Group Ltd - Depositary Shares Each Representing 1/. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ACGLO News
- Arch Capital Group Ltd. (ACGL) Presents at Bank of America 30th Annual Financials CEO Conference 2025 Transcript
- Tracking Ron Baron's BAMCO Portfolio - Q2 2025 Update (MUTF:BARIX)
- Arch Capital Group Ltd. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ACGL)
- Arch Capital Group Ltd. (ACGL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Baron Asset Fund Q2 2025 Shareholder Letter (MUTF:BARAX)
- Tracking Ron Baron’s BAMCO Portfolio – Q1 2025 Update (MUTF:BARIX)
- Stock Picks From Seeking Alpha's April 2025 New Analysts
- GAM: Tech Exposure Could Mean Short-Term Pain
- Tracking Ron Baron’s BAMCO Portfolio – Q4 2024 Update (MUTF:BARIX)
- Auxier Asset Management Winter 2024 Market Commentary (Mutual Fund:AUXFX)
- Baron FinTech Fund Q4 2024 Shareholder Letter
Intervallo Giornaliero
21.74 21.90
Intervallo Annuale
20.01 23.82
- Chiusura Precedente
- 21.77
- Apertura
- 21.77
- Bid
- 21.86
- Ask
- 22.16
- Minimo
- 21.74
- Massimo
- 21.90
- Volume
- 48
- Variazione giornaliera
- 0.41%
- Variazione Mensile
- 2.73%
- Variazione Semestrale
- 5.50%
- Variazione Annuale
- -6.70%
20 settembre, sabato