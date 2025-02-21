Divisas / ABUS
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
ABUS: Arbutus Biopharma Corporation
4.43 USD 0.03 (0.68%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ABUS de hoy ha cambiado un 0.68%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 4.36, mientras que el máximo ha alcanzado 4.54.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Arbutus Biopharma Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ABUS News
- Goldman Sachs eleva precio objetivo de Roivant Sciences a $24
- Roivant Sciences stock price target raised to $24 by Goldman Sachs
- Is Novartis (NVS) Stock Outpacing Its Medical Peers This Year?
- Arbutus: IP Drama With High Stakes (NASDAQ:ABUS)
- Las acciones de Roivant Sciences alcanzan un máximo de 52 semanas a 14,29 dólares
- Acciones de Roivant Sciences alcanzan un máximo de 52 semanas a $14.29
- TD Cowen reitera calificación de compra para acciones de Roivant Sciences
- Roivant Sciences stock rating reiterated at Buy by TD Cowen
- Is Arbutus Biopharma (ABUS) Stock Outpacing Its Medical Peers This Year?
- Is Aquestive Therapeutics (AQST) Stock Outpacing Its Medical Peers This Year?
- Arbutus (ABUS) Q2 Revenue Surges 529%
- Arbutus Biopharma (ABUS) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Arbutus Biopharma earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- Arbutus reacquires China rights to imdusiran after Qilu partnership ends
- Tourlite Capital Q1 2025 Investor Letter
- abrdn Life Sciences Investors Q1 2025 Commentary
- Arbutus Biopharma earnings missed by $0.03, revenue fell short of estimates
- Analysis-Trump health policy uncertainty sends biotech sector into deeper slump
- Arbutus Biopharma: A Wing And A Prayer (NASDAQ:ABUS)
- RNA Biotechs: Current State And Outlook
- Tourlite Capital Q4 2024 Investor Letter
Rango diario
4.36 4.54
Rango anual
2.71 5.10
- Cierres anteriores
- 4.40
- Open
- 4.38
- Bid
- 4.43
- Ask
- 4.73
- Low
- 4.36
- High
- 4.54
- Volumen
- 2.174 K
- Cambio diario
- 0.68%
- Cambio mensual
- 20.05%
- Cambio a 6 meses
- 27.67%
- Cambio anual
- 15.97%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B