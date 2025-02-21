货币 / ABUS
ABUS: Arbutus Biopharma Corporation
4.47 USD 0.07 (1.59%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ABUS汇率已更改1.59%。当日，交易品种以低点4.36和高点4.49进行交易。
关注Arbutus Biopharma Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
4.36 4.49
年范围
2.71 5.10
- 前一天收盘价
- 4.40
- 开盘价
- 4.38
- 卖价
- 4.47
- 买价
- 4.77
- 最低价
- 4.36
- 最高价
- 4.49
- 交易量
- 764
- 日变化
- 1.59%
- 月变化
- 21.14%
- 6个月变化
- 28.82%
- 年变化
- 17.02%
