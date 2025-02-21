Währungen / ABUS
ABUS: Arbutus Biopharma Corporation
4.42 USD 0.01 (0.23%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ABUS hat sich für heute um -0.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.37 bis zu einem Hoch von 4.50 gehandelt.
Verfolgen Sie die Arbutus Biopharma Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ABUS News
- Insiderkauf bei Roivant Sciences: CEO Gline erwirbt Aktien im Wert von fast 50.000 US-Dollar
- Roivant Sciences CEO Gline buys $49,957 in shares
- Roivant Sciences stock price target raised to $24 by Goldman Sachs
- Is Novartis (NVS) Stock Outpacing Its Medical Peers This Year?
- Arbutus: IP Drama With High Stakes (NASDAQ:ABUS)
- TD Cowen bestätigt Kaufempfehlung für Roivant Sciences
- Roivant Sciences stock rating reiterated at Buy by TD Cowen
- Is Arbutus Biopharma (ABUS) Stock Outpacing Its Medical Peers This Year?
- Is Aquestive Therapeutics (AQST) Stock Outpacing Its Medical Peers This Year?
- Arbutus (ABUS) Q2 Revenue Surges 529%
- Arbutus Biopharma (ABUS) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Arbutus Biopharma earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- Arbutus reacquires China rights to imdusiran after Qilu partnership ends
- Tourlite Capital Q1 2025 Investor Letter
- abrdn Life Sciences Investors Q1 2025 Commentary
- Arbutus Biopharma earnings missed by $0.03, revenue fell short of estimates
- Analysis-Trump health policy uncertainty sends biotech sector into deeper slump
- Arbutus Biopharma: A Wing And A Prayer (NASDAQ:ABUS)
- RNA Biotechs: Current State And Outlook
- Tourlite Capital Q4 2024 Investor Letter
Tagesspanne
4.37 4.50
Jahresspanne
2.71 5.10
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.43
- Eröffnung
- 4.46
- Bid
- 4.42
- Ask
- 4.72
- Tief
- 4.37
- Hoch
- 4.50
- Volumen
- 2.411 K
- Tagesänderung
- -0.23%
- Monatsänderung
- 19.78%
- 6-Monatsänderung
- 27.38%
- Jahresänderung
- 15.71%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K