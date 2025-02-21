KurseKategorien
Währungen / ABUS
Zurück zum Aktien

ABUS: Arbutus Biopharma Corporation

4.42 USD 0.01 (0.23%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ABUS hat sich für heute um -0.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.37 bis zu einem Hoch von 4.50 gehandelt.

Verfolgen Sie die Arbutus Biopharma Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ABUS News

Tagesspanne
4.37 4.50
Jahresspanne
2.71 5.10
Vorheriger Schlusskurs
4.43
Eröffnung
4.46
Bid
4.42
Ask
4.72
Tief
4.37
Hoch
4.50
Volumen
2.411 K
Tagesänderung
-0.23%
Monatsänderung
19.78%
6-Monatsänderung
27.38%
Jahresänderung
15.71%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K