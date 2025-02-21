Валюты / ABUS
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ABUS: Arbutus Biopharma Corporation
4.40 USD 0.13 (2.87%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ABUS за сегодня изменился на -2.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.38, а максимальная — 4.57.
Следите за динамикой Arbutus Biopharma Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ABUS
- Arbutus: IP Drama With High Stakes (NASDAQ:ABUS)
- Акции Roivant Sciences достигли 52-недельного максимума в $14,29
- Roivant Sciences stock rating reiterated at Buy by TD Cowen
- Is Arbutus Biopharma (ABUS) Stock Outpacing Its Medical Peers This Year?
- Is Aquestive Therapeutics (AQST) Stock Outpacing Its Medical Peers This Year?
- Arbutus (ABUS) Q2 Revenue Surges 529%
- Arbutus Biopharma (ABUS) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Arbutus Biopharma earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- Arbutus reacquires China rights to imdusiran after Qilu partnership ends
- Tourlite Capital Q1 2025 Investor Letter
- abrdn Life Sciences Investors Q1 2025 Commentary
- Arbutus Biopharma earnings missed by $0.03, revenue fell short of estimates
- Analysis-Trump health policy uncertainty sends biotech sector into deeper slump
- Arbutus Biopharma: A Wing And A Prayer (NASDAQ:ABUS)
- RNA Biotechs: Current State And Outlook
- Tourlite Capital Q4 2024 Investor Letter
Дневной диапазон
4.38 4.57
Годовой диапазон
2.71 5.10
- Предыдущее закрытие
- 4.53
- Open
- 4.52
- Bid
- 4.40
- Ask
- 4.70
- Low
- 4.38
- High
- 4.57
- Объем
- 2.047 K
- Дневное изменение
- -2.87%
- Месячное изменение
- 19.24%
- 6-месячное изменение
- 26.80%
- Годовое изменение
- 15.18%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.