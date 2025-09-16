CotizacionesSecciones
Divisas / GBPSEK
GBPSEK: Pound Sterling vs Swedish Krona

12.63906 SEK 0.00400 (0.03%)
Sector: Divisa Básica: Pound Sterling Divisa de beneficio: Swedish Krona

El tipo de cambio de GBPSEK de hoy ha cambiado un 0.03%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 12.63162 SEK por 1 GBP, mientras que el máximo ha alcanzado 12.67526 SEK.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Libra esterlina vs corona sueca. Las cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios del mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Libra esterlina en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
12.63162 12.67526
Rango anual
12.56286 14.03894
Cierres anteriores
12.6350 6
Open
12.6548 6
Bid
12.6390 6
Ask
12.6393 6
Low
12.6316 2
High
12.6752 6
Volumen
76.774 K
Cambio diario
0.03%
Cambio mensual
-0.73%
Cambio a 6 meses
-2.55%
Cambio anual
-6.91%
18 septiembre, jueves
11:00
GBP
Actas de Reunión del Comité de Política Monetaria y Crediticia del BoE
Act.
Pronós.
Prev.
11:00
GBP
Decisión del Banco de Inglaterra sobre la Tasa de Interés
Act.
4.00%
Pronós.
Prev.
4.25%
11:00
GBP
Votos a Favor del Descenso de la Tasa de Interés del Banco de Inglaterra
Act.
2
Pronós.
Prev.
9
11:00
GBP
Votos a Favor del Aumento de la Tasa de Interés del Banco de Inglaterra
Act.
0
Pronós.
Prev.
0
11:00
GBP
Votos a Favor de Mantener Inalterada la Tasa de Interés del Banco de Inglaterra
Act.
7
Pronós.
Prev.
0