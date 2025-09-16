Divisas / GBPSEK
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
GBPSEK: Pound Sterling vs Swedish Krona
12.63906 SEK 0.00400 (0.03%)
Sector: Divisa Básica: Pound Sterling Divisa de beneficio: Swedish Krona
El tipo de cambio de GBPSEK de hoy ha cambiado un 0.03%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 12.63162 SEK por 1 GBP, mientras que el máximo ha alcanzado 12.67526 SEK.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Libra esterlina vs corona sueca. Las cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios del mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Libra esterlina en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GBPSEK News
- Noticias Hoy - 18/09: Fed Baja las Tasas de Interés
- GBP: QT announcement in focus today – ING
- GBP/USD: Likely to trade in a range between 1.3600 and 1.3665 – UOB Group
- GBP/USD pulls back after inverse head-and-shoulders breakout – Société Générale
- GBP/USD Forecast 18/09: Grinds Higher Ahead of FOMC (Video)
- Pound Sterling eases further against US Dollar ahead of BoE decision
- GBP/USD Forex Signal 18/09: Sits on Edge (chart)
- Forex Today: Eyes on the BoE verdict after Fed’s cautious cut
- Pound Sterling declines to near 1.3600 ahead of BoE rate decision
- GBP/USD: BoE has tough act to follow after Fed cuts rates
- GBP/USD spikes toward 1.3700 as Fed cuts rates eyes on Powell presser
- GBP/USD rises as UK inflation supports BoE hold, Fed cut in focus
- GBP shrugs off in-line CPI data – BBH
- GBP/USD Forecast 17/09: Rallies Strongly Ahead (Chart)
- GBP/USD: Scope to extend to 1.3700 – UOB Group
- GBP: Fiscal policy remains the weakest link – ING
- Pound Sterling faces pressure as UK inflation seems to peak
- GBP/USD Forex Signal 17/09: Bullish Forecast Ahead (Chart)
- Forex Today: The calm before the BoC and Fed storm
- GBP/USD remains below 1.3650 ahead of UK CPI data
- GBP/USD jumps past 1.3640 as US Dollar hits 10-week low ahead of Fed
- GBP/USD edges higher on USD weakness – BBH
- GBP: Jobs data won't dent hawkish BoE – ING
- Forex Hoy - 16/09: Acciones Suben Mientras Mercados Esperan
Aplicaciones comerciales para GBPSEK
Genostype
Genotipo : Su guía fiable en el mundo de Forex Genotype es un avanzado robot de negociación de Forex diseñado específicamente para los operadores que buscan una negociación eficiente y automatizada. Esta innovadora herramienta ofrece una amplia gama de funciones y capacidades para que los operadores puedan gestionar eficazmente sus operaciones y estrategias. Oferta especial para early adopters: precio reducido, pero se incrementará en el futuro. Herramientas de trabajo: EURUSD, AUDCAD, AUDCHF
Case Automatic mt5
Case Automated : Su guía de confianza en el mundo Forex Case Automated es un avanzado robot de comercio para el mercado Forex, especialmente diseñado para los comerciantes, que se esfuerzan por un comercio eficaz y automatizado. Esta innovadora herramienta ofrece una amplia gama de funciones y capacidades, permitiendo a los operadores gestionar eficazmente sus operaciones y estrategias. Una oferta especial para los primeros usuarios: el precio es reducido, pero en el futuro se incrementará. Her
Richter mt5
Un Experto Richter es un analista de mercado profesional que trabaja utilizando un algoritmo especializado. Analizando los precios durante un periodo de tiempo específico, determina la fuerza y la amplitud de los precios utilizando un sistema de indicadores único basado en datos reales. Cuando la tendencia y su dirección cambian, el experto cierra la posición actual y abre una nueva. Los algoritmos del bot tienen en cuenta las señales de sobrecompra y sobreventa de los mercados. La compra se pr
Sequoia mt5
El Asesor Experto Sequoia es un analista de mercado profesional que trabaja utilizando un algoritmo especializado. Basándose en el análisis de los precios durante un intervalo de tiempo específico, revela la fuerza y la amplitud de los precios utilizando un sistema de indicación único basado en datos reales. Cuando la fuerza de la tendencia y su dirección cambian, el experto cierra la posición actual y abre una nueva. Los algoritmos del bot incluyen señales sobre mercados sobrecomprados y sobre
FX Levels Premium indicator for MT5
Renaud Herve Francois Candel
Indicador Fx Levels Premium Soporte y Resistencia son conceptos importantes en el trading. Fx Levels Premium fue creado para dibujar fácilmente importantes niveles de soporte y resistencia para el trader activo. El indicador le dará todos los niveles importantes (soporte/resistencia) a observar para una amplia gama de activos. Operar sin estos niveles en su gráfico es como conducir un coche durante un largo viaje sin una hoja de ruta. Estaría confundido y a ciegas. Los niveles de soporte y re
DYJ Tradays Economic Calemdar
Daying Cao
El Calendario Económico de DYJ Tradays es un calendario de indicadores de acontecimientos macroeconómicos para el análisis fundamental del mercado. En él encontrará noticias e indicadores financieros de las principales economías mundiales: desde EE.UU. y la UE hasta Australia y Japón, un total de 23 economías, con más de 60 pares de divisas. Más de 800 indicadores y acontecimientos macroeconómicos se recogen de fuentes públicas en tiempo real. Para cada indicador se dispone de valores históricos
Sequoia v4
The Sequoia Expert Advisor is a professional market analyst working using a specialized algorithm. Based on the analysis of prices over a specific time interval, it reveals the strength and amplitude of prices using a unique indication system based on real data. When the strength of the trend and its direction changes, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms include signals about overbought and oversold markets. A purchase occurs if the signal falls belo
Genostype ADV
Genotype : Your reliable guide in the world of Forex Genotype is an advanced Forex trading bot specifically designed for traders seeking efficient and automated trading. This innovative tool offers a wide range of features and capabilities to enable traders to effectively manage their trades and strategies. Special offer for early adopters: price reduced, but will be increased in the future. Tools for work: EURUSD, AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, AUDSGD, AUDUSD, CADCHF, CADJPY, GBPSEK, GBPSGD
Rango diario
12.63162 12.67526
Rango anual
12.56286 14.03894
- Cierres anteriores
- 12.6350 6
- Open
- 12.6548 6
- Bid
- 12.6390 6
- Ask
- 12.6393 6
- Low
- 12.6316 2
- High
- 12.6752 6
- Volumen
- 76.774 K
- Cambio diario
- 0.03%
- Cambio mensual
- -0.73%
- Cambio a 6 meses
- -2.55%
- Cambio anual
- -6.91%
18 septiembre, jueves
11:00
GBP
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
11:00
GBP
- Act.
- 4.00%
- Pronós.
- Prev.
- 4.25%
11:00
GBP
- Act.
- 2
- Pronós.
- Prev.
- 9
11:00
GBP
- Act.
- 0
- Pronós.
- Prev.
- 0
11:00
GBP
- Act.
- 7
- Pronós.
- Prev.
- 0