Währungen / GBPSEK
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
GBPSEK: Pound Sterling vs Swedish Krona
12.67579 SEK 0.03080 (0.24%)
Sektor: Währung Basis: Pound Sterling Gewinnwährung: Swedish Krona
Der Wechselkurs von GBPSEK hat sich für heute um 0.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde die Währung mit einem Tief von 12.58863 SEK und einem Hoch von 12.72218 SEK pro 1 GBP gehandelt.
Verfolgen Sie die Britisches Pfund vs Schwedischer Korne-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Britisches Pfund-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GBPSEK News
- GBP/USD sinkt unter 1,3500, da der König Dollar nach der Fed wieder an Stärke gewinnt
- GBP/USD sinks below 1.3500 as King Dollar regains strength post-Fed
- GBP/USD is weakening following BoE decision – OCBC
- Pfund Sterling fällt trotz optimistischer britischer Einzelhandelsumsätze
- Pound Sterling slumps despite upbeat UK Retail Sales
- Forex Today: Hawkische Wende der BoJ stärkt den japanischen Yen, Fokus verlagert sich auf das Telefonat zwischen Trump und Xi
- Forex Today: BoJ’s hawkish twist lifts Japanese Yen, focus shifts to Trump-Xi call
- Wann sind die britischen Einzelhandelsumsätze und wie könnten sie GBP/USD beeinflussen?
- When are the UK Retail Sales and how could they affect GBP/USD?
- GBP/USD sinkt, nachdem die BoE die Zinsen stabil hält, britische Einzelhandelsumsätze im Keller
- GBP/USD sinks after BoE holds rates steady, UK Retail Sales in the barrel
- GBP/USD rutscht ab, da die BoE die Zinsen hält, die QT reduziert und auf zukünftige Senkungen hinweist
- GBP/USD slips as BoE holds rates, trims QT and hints at future cuts
- GBP: QT announcement in focus today – ING
- GBP/USD: Likely to trade in a range between 1.3600 and 1.3665 – UOB Group
- GBP/USD pulls back after inverse head-and-shoulders breakout – Société Générale
- GBP/USD Forecast 18/09: Grinds Higher Ahead of FOMC (Video)
- Pfund Sterling gibt gegenüber dem US-Dollar vor der BoE-Entscheidung weiter nach
- Pound Sterling eases further against US Dollar ahead of BoE decision
- GBP/USD Forex Signal 18/09: Sits on Edge (chart)
- Forex Today: Augen auf das Urteil der BoE nach der vorsichtigen Zinssenkung der Fed
- Forex Today: Eyes on the BoE verdict after Fed’s cautious cut
- Pfund Sterling fällt vor der Zinsentscheidung der BoE nahe 1,3600
- Pound Sterling declines to near 1.3600 ahead of BoE rate decision
Handelsanwendungen für GBPSEK
Genotyp : Ihr zuverlässiger Führer durch die Welt des Forex Genotype ist ein fortschrittlicher Forex-Handels-Bot, der speziell für Händler entwickelt wurde, die einen effizienten und automatisierten Handel anstreben. Dieses innovative Tool bietet eine Vielzahl von Funktionen und Möglichkeiten, die es Händlern ermöglichen, ihre Trades und Strategien effektiv zu verwalten. Sonderangebot für Early Adopters: Preis reduziert, wird aber in Zukunft erhöht werden. Werkzeuge für die Arbeit: EURUSD, AU
Case Automatic mt5
Case Automated : Ihr zuverlässiger Führer in der Forex-Welt Case Automated ist ein fortschrittlicher Handels-Bot für den Forex-Markt, der speziell für Trader entwickelt wurde, die einen effektiven und automatisierten Handel anstreben. Dieses innovative Tool bietet eine breite Palette von Funktionen und Möglichkeiten, die es Händlern ermöglichen, ihre Geschäfte und Strategien effektiv zu verwalten. Ein spezielles Angebot für die ersten Nutzer: der Preis ist reduziert, wird aber in Zukunft erhöht
Richter mt5
Ein Richter Expert ist ein professioneller Marktanalyst, der mit einem speziellen Algorithmus arbeitet. Durch die Analyse der Preise über einen bestimmten Zeitraum bestimmt er die Stärke und Amplitude der Preise mithilfe eines einzigartigen Indikatorsystems, das auf realen Daten basiert. Wenn sich der Trend und dessen Richtung ändern, schließt der Experte die aktuelle Position und eröffnet eine neue. Die Algorithmen des Bots berücksichtigen Signale über überkaufte und überverkaufte Märkte. Geka
Sequoia mt5
Der Sequoia Expert Advisor ist ein professioneller Marktanalyst, der mit einem speziellen Algorithmus arbeitet. Basierend auf der Analyse der Preise über einen bestimmten Zeitraum hinweg, zeigt er die Stärke und Amplitude der Preise mit Hilfe eines einzigartigen Indikationssystems an, das auf realen Daten basiert. Wenn sich die Stärke des Trends und seine Richtung ändern, schließt der Experte die aktuelle Position und eröffnet eine neue. Die Algorithmen des Bots enthalten Signale über überkauft
FX Levels Premium indicator for MT5
Renaud Herve Francois Candel
Fx Levels Premium Indikator Unterstützung und Widerstand sind wichtige Konzepte im Handel. Fx Levels Premium wurde entwickelt, um wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus für den aktiven Trader leicht einzeichnen zu können. Der Indikator zeigt Ihnen alle wichtigen Niveaus (Unterstützung/Widerstand) an, die Sie für eine breite Palette von Vermögenswerten beobachten können. Ohne diese Niveaus auf Ihrem Chart zu handeln, ist so, als ob Sie ein Auto auf einer langen Reise ohne Straßenkarte
DYJ Tradays Economic Calemdar
Daying Cao
Der DYJ Tradays Wirtschaftskalender ist ein Kalender mit Indikatoren für makroökonomische Ereignisse für die fundamentale Marktanalyse. Darin finden Sie Finanznachrichten und Indikatoren für die größten Volkswirtschaften der Welt - von den USA und der EU bis hin zu Australien und Japan, insgesamt 23 Volkswirtschaften, mit mehr als 60 Währungspaaren. Mehr als 800 makroökonomische Indikatoren und Ereignisse werden in Echtzeit aus öffentlichen Quellen gesammelt. Für jeden Indikator sind historische
Sequoia v4
The Sequoia Expert Advisor is a professional market analyst working using a specialized algorithm. Based on the analysis of prices over a specific time interval, it reveals the strength and amplitude of prices using a unique indication system based on real data. When the strength of the trend and its direction changes, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms include signals about overbought and oversold markets. A purchase occurs if the signal falls belo
Genostype ADV
Genotype : Your reliable guide in the world of Forex Genotype is an advanced Forex trading bot specifically designed for traders seeking efficient and automated trading. This innovative tool offers a wide range of features and capabilities to enable traders to effectively manage their trades and strategies. Special offer for early adopters: price reduced, but will be increased in the future. Tools for work: EURUSD, AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, AUDSGD, AUDUSD, CADCHF, CADJPY, GBPSEK, GBPSGD
Tagesspanne
12.58863 12.72218
Jahresspanne
12.56286 14.03894
- Vorheriger Schlusskurs
- 12.6449 9
- Eröffnung
- 12.6408 5
- Bid
- 12.6757 9
- Ask
- 12.6760 9
- Tief
- 12.5886 3
- Hoch
- 12.7221 8
- Volumen
- 128.621 K
- Tagesänderung
- 0.24%
- Monatsänderung
- -0.44%
- 6-Monatsänderung
- -2.26%
- Jahresänderung
- -6.64%
19 September, Freitag
19:30
GBP
- Akt
- -6.6 K
- Erw
- Vorh
- -33.6 K