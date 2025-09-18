KurseKategorien
Währungen / GBPSEK
Zurück zum Währungen

GBPSEK: Pound Sterling vs Swedish Krona

12.67579 SEK 0.03080 (0.24%)
Sektor: Währung Basis: Pound Sterling Gewinnwährung: Swedish Krona

Der Wechselkurs von GBPSEK hat sich für heute um 0.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde die Währung mit einem Tief von 12.58863 SEK und einem Hoch von 12.72218 SEK pro 1 GBP gehandelt.

Verfolgen Sie die Britisches Pfund vs Schwedischer Korne-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Britisches Pfund-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GBPSEK News

Handelsanwendungen für GBPSEK

Genostype
Tatiana Savkevych
Experten
Genotyp : Ihr zuverlässiger Führer durch die Welt des Forex Genotype ist ein fortschrittlicher Forex-Handels-Bot, der speziell für Händler entwickelt wurde, die einen effizienten und automatisierten Handel anstreben. Dieses innovative Tool bietet eine Vielzahl von Funktionen und Möglichkeiten, die es Händlern ermöglichen, ihre Trades und Strategien effektiv zu verwalten. Sonderangebot für Early Adopters: Preis reduziert, wird aber in Zukunft erhöht werden. Werkzeuge für die Arbeit: EURUSD, AU
Case Automatic mt5
Tatiana Savkevych
Experten
Case Automated : Ihr zuverlässiger Führer in der Forex-Welt Case Automated ist ein fortschrittlicher Handels-Bot für den Forex-Markt, der speziell für Trader entwickelt wurde, die einen effektiven und automatisierten Handel anstreben. Dieses innovative Tool bietet eine breite Palette von Funktionen und Möglichkeiten, die es Händlern ermöglichen, ihre Geschäfte und Strategien effektiv zu verwalten. Ein spezielles Angebot für die ersten Nutzer: der Preis ist reduziert, wird aber in Zukunft erhöht
Richter mt5
Yvan Musatov
Experten
Ein Richter Expert ist ein professioneller Marktanalyst, der mit einem speziellen Algorithmus arbeitet. Durch die Analyse der Preise über einen bestimmten Zeitraum bestimmt er die Stärke und Amplitude der Preise mithilfe eines einzigartigen Indikatorsystems, das auf realen Daten basiert. Wenn sich der Trend und dessen Richtung ändern, schließt der Experte die aktuelle Position und eröffnet eine neue. Die Algorithmen des Bots berücksichtigen Signale über überkaufte und überverkaufte Märkte. Geka
Sequoia mt5
Yvan Musatov
Experten
Der Sequoia Expert Advisor ist ein professioneller Marktanalyst, der mit einem speziellen Algorithmus arbeitet. Basierend auf der Analyse der Preise über einen bestimmten Zeitraum hinweg, zeigt er die Stärke und Amplitude der Preise mit Hilfe eines einzigartigen Indikationssystems an, das auf realen Daten basiert. Wenn sich die Stärke des Trends und seine Richtung ändern, schließt der Experte die aktuelle Position und eröffnet eine neue. Die Algorithmen des Bots enthalten Signale über überkauft
FX Levels Premium indicator for MT5
Renaud Herve Francois Candel
Indikatoren
Fx Levels Premium Indikator Unterstützung und Widerstand sind wichtige Konzepte im Handel. Fx Levels Premium wurde entwickelt, um wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus für den aktiven Trader leicht einzeichnen zu können. Der Indikator zeigt Ihnen alle wichtigen Niveaus (Unterstützung/Widerstand) an, die Sie für eine breite Palette von Vermögenswerten beobachten können. Ohne diese Niveaus auf Ihrem Chart zu handeln, ist so, als ob Sie ein Auto auf einer langen Reise ohne Straßenkarte
DYJ Tradays Economic Calemdar
Daying Cao
Indikatoren
Der DYJ Tradays Wirtschaftskalender ist ein Kalender mit Indikatoren für makroökonomische Ereignisse für die fundamentale Marktanalyse. Darin finden Sie Finanznachrichten und Indikatoren für die größten Volkswirtschaften der Welt - von den USA und der EU bis hin zu Australien und Japan, insgesamt 23 Volkswirtschaften, mit mehr als 60 Währungspaaren. Mehr als 800 makroökonomische Indikatoren und Ereignisse werden in Echtzeit aus öffentlichen Quellen gesammelt. Für jeden Indikator sind historische
Sequoia v4
Yvan Musatov
Experten
The Sequoia Expert Advisor is a professional market analyst working using a specialized algorithm. Based on the analysis of prices over a specific time interval, it reveals the strength and amplitude of prices using a unique indication system based on real data. When the strength of the trend and its direction changes, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms include signals about overbought and oversold markets. A purchase occurs if the signal falls belo
Genostype ADV
Tatiana Savkevych
Experten
Genotype : Your reliable guide in the world of Forex Genotype is an advanced Forex trading bot specifically designed for traders seeking efficient and automated trading. This innovative tool offers a wide range of features and capabilities to enable traders to effectively manage their trades and strategies. Special offer for early adopters: price reduced, but will be increased in the future. Tools for work: EURUSD, AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, AUDSGD, AUDUSD, CADCHF, CADJPY, GBPSEK, GBPSGD
Tagesspanne
12.58863 12.72218
Jahresspanne
12.56286 14.03894
Vorheriger Schlusskurs
12.6449 9
Eröffnung
12.6408 5
Bid
12.6757 9
Ask
12.6760 9
Tief
12.5886 3
Hoch
12.7221 8
Volumen
128.621 K
Tagesänderung
0.24%
Monatsänderung
-0.44%
6-Monatsänderung
-2.26%
Jahresänderung
-6.64%
19 September, Freitag
19:30
GBP
CFTC GBP, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-6.6 K
Erw
Vorh
-33.6 K