FreelanceSecciones

Convertir Bot de MT4 a MT5

MQL5 Asesores Expertos Asesoramiento

Tarea técnica

Buenas chicos tengo un bot en archivo ex4 necesito convertirlo a mt5 es posible solo cuento con el archivo ex4 o revisar los parámetros del bot y si se pueda hacer uno igual o similar 

Han respondido

1
Desarrollador 1
Evaluación
(5)
Proyectos
6
0%
Arbitraje
0
Caducado
0
Libre
2
Desarrollador 2
Evaluación
(2)
Proyectos
2
0%
Arbitraje
0
Caducado
1
50%
Libre
3
Desarrollador 3
Evaluación
(27)
Proyectos
38
24%
Arbitraje
14
0% / 93%
Caducado
4
11%
Libre
4
Desarrollador 4
Evaluación
(128)
Proyectos
167
39%
Arbitraje
8
50% / 0%
Caducado
29
17%
Trabajando

Información sobre el proyecto

Presupuesto
30 - 50 USD
IVA (21%): 6.3 - 10.5 USD
Total: 36 - 60.5 USD
Para el ejecutor
27 - 45 USD

Cliente

Encargos realizados2
Número de arbitrajes0