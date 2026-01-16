Tarea técnica
Buenas chicos tengo un bot en archivo ex4 necesito convertirlo a mt5 es posible solo cuento con el archivo ex4 o revisar los parámetros del bot y si se pueda hacer uno igual o similar
Presupuesto
30 - 50 USD
