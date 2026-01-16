Tarea técnica
Buenas tengo un bot de metatrader 4 y me gustaria que me lo transformaran en lenguaje de mql5 para que funcione en la plataforma de Metatrader 5 SIN MODIFIFCAR nada de la estrategia del bot ni nada, es decir, convertir el codigo de mt4 a mt5 y a mayores, quisiera aprovechar para poder crear un menu para configurar los parametros del EA, que sea intuitivo, seperado por modulos con sus titulos y que sea mas atractivo visualmente. Por otra parte si el desarrollador que haga el proyecto, en base a su experiencia y conocimiento me indica alguna mejora al bot o a su estrategia, estoy abierto a sugerencias.
Han respondido
1
Evaluación
Proyectos
232
32%
Arbitraje
18
39% / 33%
Caducado
1
0%
Trabaja
2
Evaluación
Proyectos
620
33%
Arbitraje
36
39% / 53%
Caducado
11
2%
Trabajando
3
Evaluación
Proyectos
6
0%
Arbitraje
0
Caducado
0
Libre
4
Evaluación
Proyectos
186
41%
Arbitraje
24
58% / 21%
Caducado
13
7%
Libre
5
Evaluación
Proyectos
12
8%
Arbitraje
2
0% / 100%
Caducado
0
Libre
6
Evaluación
Proyectos
2
0%
Arbitraje
0
Caducado
1
50%
Libre
7
Evaluación
Proyectos
315
24%
Arbitraje
23
35% / 13%
Caducado
24
8%
Trabaja
Ha publicado: 3 ejemplos
8
Evaluación
Proyectos
2
0%
Arbitraje
1
0% / 100%
Caducado
0
Libre
Ha publicado: 2 ejemplos
9
Evaluación
Proyectos
38
24%
Arbitraje
14
0% / 93%
Caducado
4
11%
Libre
10
Evaluación
Proyectos
0
0%
Arbitraje
0
Caducado
0
Libre
Información sobre el proyecto
Presupuesto
30 - 50 USD
IVA (21%): 6.3 - 10.5 USD
Total: 36 - 60.5 USD
Para el ejecutor27 - 45 USD
Cliente
Encargos realizados2
Número de arbitrajes0