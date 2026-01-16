FreelanceSecciones

Convertir Bot de MT4 a MT5

Tarea técnica

Buenas tengo un bot de metatrader 4 y me gustaria que me lo transformaran en lenguaje de mql5 para que funcione en la plataforma de Metatrader 5 SIN MODIFIFCAR nada de la estrategia del bot ni nada, es decir, convertir el codigo de mt4 a mt5 y a mayores, quisiera aprovechar para poder crear un menu para configurar los parametros del EA, que sea intuitivo, seperado por modulos con sus titulos y que sea mas atractivo visualmente. Por otra parte si el desarrollador que haga el proyecto, en base a su experiencia y conocimiento me indica alguna mejora al bot o a su estrategia, estoy abierto a sugerencias. 

