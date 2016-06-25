Indicador que funcione sobre otro

Nuevo comentario
 
Hola Buenas tardes,he estado retirado del trading un par de años,he vuelto y estoy utilizando un sistema antiguo que consistia en un RSI sobre un stocastico ,sólo tenía que agarra el RSI y ponerlo en la ventana del stocastico.Ahora cuando hago esto,salen los dos en la misma ventana,pero los datos son del par que esté en ese momento(RSI del EURUSD y stocastico delEURUSD)no el RSI del estocastico.¿Esto es desde la versión 600 o estoy haciendo algo mal?Gracias por la ayuda.
 
Y el más importante un Z score de otr indicador (pairs with beta....
 
Hola yo nunca he sabido que se pudiera lo que comentas, los graficos por defecto siempre usan los datos del par, tendrias que crear un indicador personalizado.
 
centinel:
Hola Buenas tardes,he estado retirado del trading un par de años,he vuelto y estoy utilizando un sistema antiguo que consistia en un RSI sobre un stocastico ,sólo tenía que agarra el RSI y ponerlo en la ventana del stocastico.Ahora cuando hago esto,salen los dos en la misma ventana,pero los datos son del par que esté en ese momento(RSI del EURUSD y stocastico delEURUSD)no el RSI del estocastico.¿Esto es desde la versión 600 o estoy haciendo algo mal?Gracias por la ayuda.


Hola compi, solo tienes que en las Propiedades del indicador RSI (o el que sea), te vas al campo llamado "Aplicar a", y en lugar de escoger los precios Close, o High o Median, etc, escoges la opción "Previous Indicator's Data", tal como te muestro en la imagen:



Uyyy, me acabo de dar cuenta de que el post tiene ya varios meses, no lo había visto antes, supongo que ya lo tendrás solucionado en este tiempo, pero por si a alguien más que no lo sepa le sirve, aquí queda.


Saludos.

Nuevo comentario