Indicador que funcione sobre otro

Hola Buenas tardes,he estado retirado del trading un par de años,he vuelto y estoy utilizando un sistema antiguo que consistia en un RSI sobre un stocastico ,sólo tenía que agarra el RSI y ponerlo en la ventana del stocastico.Ahora cuando hago esto,salen los dos en la misma ventana,pero los datos son del par que esté en ese momento(RSI del EURUSD y stocastico delEURUSD)no el RSI del estocastico.¿Esto es desde la versión 600 o estoy haciendo algo mal?Gracias por la ayuda.
Hola Buenas tardes,he estado retirado del trading un par de años,he vuelto y estoy utilizando un sistema antiguo que consistia en un RSI sobre un stocastico ,sólo tenía que agarra el RSI y ponerlo en la ventana del stocastico.Ahora cuando hago esto,salen los dos en la misma ventana,pero los datos son del par que esté en ese momento(RSI del EURUSD y stocastico delEURUSD)no el RSI del estocastico.¿Esto es desde la versión 600 o estoy haciendo algo mal?Gracias por la ayuda.
Hola compi, solo tienes que en las Propiedades del indicador RSI (o el que sea), te vas al campo llamado "Aplicar a", y en lugar de escoger los precios Close, o High o Median, etc, escoges la opción "Previous Indicator's Data", tal como te muestro en la imagen:
Uyyy, me acabo de dar cuenta de que el post tiene ya varios meses, no lo había visto antes, supongo que ya lo tendrás solucionado en este tiempo, pero por si a alguien más que no lo sepa le sirve, aquí queda.
Saludos.
