El enfoque expuesto en el artículo, según me parece, sólo funciona en grandes intervalos de tiempo y para cambios de precios significativos. No nos ayudará a los pequeños operadores a determinar los niveles de precios en las escalas que nos interesan.

La situación era algo similar en el hilo "de la teoría a la práctica": el análisis se basaba en muestras enormes de la serie de precios, y el resultado de las operaciones dependía de muestras mucho más pequeñas. Resultó que los precios atípicos quedaban fuera del análisis, pero influían mucho en los resultados de las operaciones reales.

Como justificación, citaré un extracto del manual de A.G. Shulgin "Exchange rate and international finance":

Como es sabido, existen dos enfoques para la consideración del cambio de divisas (En principio, ambos enfoques no se contradicen: el primero estudia un período de tiempo más bien a largo plazo, el segundo se ocupa de la dinámica a corto plazo del tipo de cambio).

1. La divisa como mercancía. Si consideramos la moneda extranjera como una mercancía, entonces es necesario analizar la oferta y la demanda de esta mercancía mediante curvas de elasticidad de la oferta y la demanda. Esta consideración de la moneda era frecuente en el pasado, cuando la circulación de capitales entre países era prácticamente imposible y la principal razón para comprar/vender moneda extranjera eran las operaciones de exportación-importación. Estudiaremos las ideas principales de este enfoque en el tema "Paridad del poder adquisitivo".

2. La moneda como activo. Si consideramos la moneda extranjera como un activo financiero, no podemos aplicar el enfoque de la elasticidad, porque para los activos financieros la elasticidad de la oferta y la demanda es muy inestable, es decir, no es aplicable para el análisis. Para analizar la divisa como activo, tendremos que utilizar las herramientas de análisis de rentabilidad y riesgo. Los estudios modernos demuestran que en los países con gran movilidad de capitales y tipos de cambio flotantes (que son prácticamente todos los países desarrollados de Europa, América y, en un futuro próximo, Rusia) la volatilidad del tipo de cambio de las divisas se aproxima a la volatilidad de los principales instrumentos del mercado financiero (acciones y obligaciones). Los volúmenes de compra/venta de divisas para adquirir activos financieros extranjeros superan con creces los volúmenes de las operaciones de exportación/importación. Es con la consideración de este enfoque que comenzaremos nuestra presentación de la teoría del tipo de cambio.

 
Hola a todos, soy como de la sección "sálvese quien pueda", soy aficionado a leer "open interest" en la aplicación"Quickstrike" de CME, calculo el precio óptimo favorable para el dealer, hay contratos de "pequeño especulador" y "gran especulador", me he dado cuenta que el dealer siempre busca el precio óptimo entre contratos put y call de pequeños especuladores, aparentemente para pagar menos dinero, pero si viene un contrato de un gran especulador, lo empuja profundamente,el dealer siempre busca el precio óptimo entre los contratos de put y call de los pequeños especuladores, aparentemente para pagar menos dinero, pero si viene un contrato de un gran especulador, lo empuja profundamente "into the money", quiero decir en la zona donde se concentran los contratos de los pequeños especuladores,y al calcular su precio a plazo y las primas y cuando aparece un contrato de un gran especulador, se forman los llamados niveles de soporte y resistencia, soporte significa que no empujarán a un pequeño especulador "al dinero", resistencia significa que el contrato de un gran especulador no dejará que el precio suba más y nos estrellaremos bajo el vencimiento, noto buena volatilidad en el mercado justo bajo el vencimiento de los contratos semanales y mensuales, aquí tengo una pregunta para todos los que están aquí, ingenuos, ingenuos, ¿estoy diciendo tonterías y tonterías aquí? ¿O estáis vagando por el bosque equivocado?
 
No es basura y tonterías. ¿Y cómo te va en la CME? ¿O sigue siendo teórico?
 
Existe el nivel macro del mercado de divisas, el mercado de los estados y sus monedas. El dinero de un estado puede ser visto como un "stock" de ese estado, y para un propósito puramente mercantil, como una unidad de intercambio y control de otros mercados. Los objetivos de precios especulativos son débiles a este nivel, más político o económico, noticias, componente fundamental. La previsibilidad de esta parte del mercado, basada en el historial de negociación del instrumento, es muy baja. Este componente es discreto, tiene objetivos de precios independientemente del estado del mercado en el momento, el desarrollo de los acontecimientos comerciales en la prehistoria. Es imposible predecir los objetivos de precio del componente fundamental mediante el análisis técnico, a menos que se disponga de información privilegiada. A medida que profundizamos del nivel macro al nivel micro, el componente especial crece, el entorno de los operadores cambia, el instrumento es el mismo, los objetivos de precio son diferentes. Existe una división técnica en sesiones de negociación. El mercado de divisas es un mercado de intercambiadores, grandes, grandes y pequeños. Nivel de Bancos. Lotes (cantidades) de bancos. Mientras que el Nivel Macro Superior establece el clima, y hay un conjunto de objetivos de precios, el nivel inferior - los creadores de mercado, hacen el clima. Además de resolver los problemas técnicos -el cambio de divisas-, en este nivel se resuelven los problemas especulativos. Los creadores de mercado son proveedores de liquidez para los clientes. Los clientes pueden ser tanto de su nivel como de otros más pequeños. Entre otros, empresas de corretaje. Aquí existe un conjunto diferente de objetivos de precios a largo y corto plazo. Los participantes de este nivel sólo pueden especular sobre los objetivos de precios del nivel macro superior. Así como objetivos de precios para el periodo a su nivel, debido a la multiplicidad y suficiente diversidad en cuanto a la cantidad de liquidez utilizada para actividades para los participantes del nivel. Existe una diversidad de objetivos de precios razonables, y todos los que los fijan intentan alcanzarlos. Un estrato aparte son los brokers, proveedores de liquidez para los operadores que pretenden ganar dinero de forma especulativa. Y si el mercado tiende al alza y un operador compra, alguien le vende. Quien le vendió al subir la cotización va en contra del mercado y a medida que la tendencia al alza se desarrolla más y más con pérdidas. Al poseer considerables sumas de dinero, empieza a moldear el mercado en su beneficio, fijando y alcanzando objetivos de precios de nivel local, inferior, más profundo, a corto plazo, con su propio conjunto de leyes de actividad, muy diferentes de las leyes de los macroniveles superiores. También existe un nivel de operadores que son capaces de influir en la formación de los precios mediante una masa organizada. Desde la apertura, la sesión londinense realiza importantes ajustes en los objetivos de precios antes de su apertura. Al igual que la sesión americana. Las formas de influencia de los grandes lotes en la formación del movimiento de los precios consisten en utilizar o bien operaciones con grandes y enormes lotes, o bien promesas de dinero con la ayuda de vallas de órdenes pendientes con un lote significativo, los llamados espantapájaros o invitaciones, que crean una semilla que hará crecer, o no, una "masa crítica" de lotes en la dirección deseada. Si se reúne la masa crítica, se formará una avalancha, un impulso, que se detendrá hábilmente cerca del objetivo de precio a alcanzar. El trabajo con la formación del movimiento con grandes lotes está constantemente cerca del spread. El objetivo de los creadores de mercado del nivel local, paradas y órdenes de los comerciantes. Ellos no ven nada más. Ellos no están interesados en TRs.
 

Yusuf - ¡buenas tardes! ¿Qué hay de la puja? ¿Algún resultado?

¿Están vivos? ¿En el mercado?

 
Haz el curso


 
a veces parece que no eres tú quien escribe....)

con entradas tan "estúpidas".... )


¡¡¡descarga el tema!!!

 
