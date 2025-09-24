Discusión sobre el artículo "Teoría del mercado" - página 3
El enfoque expuesto en el artículo, según me parece, sólo funciona en grandes intervalos de tiempo y para cambios de precios significativos. No nos ayudará a los pequeños operadores a determinar los niveles de precios en las escalas que nos interesan.
La situación era algo similar en el hilo "de la teoría a la práctica": el análisis se basaba en muestras enormes de la serie de precios, y el resultado de las operaciones dependía de muestras mucho más pequeñas. Resultó que los precios atípicos quedaban fuera del análisis, pero influían mucho en los resultados de las operaciones reales.
Como justificación, citaré un extracto del manual de A.G. Shulgin "Exchange rate and international finance":
Como es sabido, existen dos enfoques para la consideración del cambio de divisas (En principio, ambos enfoques no se contradicen: el primero estudia un período de tiempo más bien a largo plazo, el segundo se ocupa de la dinámica a corto plazo del tipo de cambio).
1. La divisa como mercancía. Si consideramos la moneda extranjera como una mercancía, entonces es necesario analizar la oferta y la demanda de esta mercancía mediante curvas de elasticidad de la oferta y la demanda. Esta consideración de la moneda era frecuente en el pasado, cuando la circulación de capitales entre países era prácticamente imposible y la principal razón para comprar/vender moneda extranjera eran las operaciones de exportación-importación. Estudiaremos las ideas principales de este enfoque en el tema "Paridad del poder adquisitivo".
2. La moneda como activo. Si consideramos la moneda extranjera como un activo financiero, no podemos aplicar el enfoque de la elasticidad, porque para los activos financieros la elasticidad de la oferta y la demanda es muy inestable, es decir, no es aplicable para el análisis. Para analizar la divisa como activo, tendremos que utilizar las herramientas de análisis de rentabilidad y riesgo. Los estudios modernos demuestran que en los países con gran movilidad de capitales y tipos de cambio flotantes (que son prácticamente todos los países desarrollados de Europa, América y, en un futuro próximo, Rusia) la volatilidad del tipo de cambio de las divisas se aproxima a la volatilidad de los principales instrumentos del mercado financiero (acciones y obligaciones). Los volúmenes de compra/venta de divisas para adquirir activos financieros extranjeros superan con creces los volúmenes de las operaciones de exportación/importación. Es con la consideración de este enfoque que comenzaremos nuestra presentación de la teoría del tipo de cambio.
Hola a todos, soy como de la sección "sálvese quien pueda", soy aficionado a leer "open interest" en la aplicación "Quickstrike" de CME, calculo el precio óptimo favorable para el dealer, hay contratos de "pequeño especulador" y "gran especulador", me he dado cuenta que el dealer siempre busca el precio óptimo entre contratos put y call de pequeños especuladores, aparentemente para pagar menos dinero, pero si viene un contrato de un gran especulador, lo empuja profundamente,el dealer siempre busca el precio óptimo entre los contratos de put y call de los pequeños especuladores, aparentemente para pagar menos dinero, pero si viene un contrato de un gran especulador, lo empuja profundamente "into the money", quiero decir en la zona donde se concentran los contratos de los pequeños especuladores,y al calcular su precio a plazo y las primas y cuando aparece un contrato de un gran especulador, se forman los llamados niveles de soporte y resistencia, soporte significa que no empujarán a un pequeño especulador "al dinero", resistencia significa que el contrato de un gran especulador no dejará que el precio suba más y nos estrellaremos bajo el vencimiento, noto buena volatilidad en el mercado justo bajo el vencimiento de los contratos semanales y mensuales, aquí tengo una pregunta para todos los que están aquí, ingenuos, ingenuos, ¿estoy diciendo tonterías y tonterías aquí? ¿O estás vagando en el bosque equivocado?
Yusuf - ¡buenas tardes! ¿Qué hay de la puja? ¿Algún resultado?
¿Están vivos? ¿En el mercado?
