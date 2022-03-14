Asesores Expertos: Trailing-stop virtual

Nuevo comentario
 

Trailing-stop virtual:

El trailing-stop virtual puede establecer stop-loss, take-profit y realizar el trailing de una orden de tal forma que los stops no sean visibles por el bróker.

Autor: Vladimir Khlystov

 
, estoy interesado en poder obtener este EA para empezarlo a usar en una cuenta demo y estudiar su funcionamiento y así estar seguro de aplicarlo en mi cuenta real, cómo podría obtenerlo? Gracias 
 
salcedo10:
, я интересуется, чтобы иметь возможность получить этот СОВЕТНИК, чтобы запустить его использовать на демо-счете и изучения их работы и так быть уверены, чтобы применить его на моем реальном счете, как я могу получить его?Спасибо

Вы можете его скачать и использовать. Я выложил его здесь совершенно бесплатно

 
Hola, me parece buena idea, no hepodido usarlo ya que no se leer ruso, podrias poner los parametros en españpl o en ingles? Gracias.
 
eddywantrading:
Привет, мне кажется, хорошая идея, не hepodido использовать его, так что не читать русском, вы можете поставить параметры в españpl или на английском языке?Спасибо.

Я не занимаюсь переводом на испанский. Но могу это сделать через переводчик. Пишите. 

 
vladimir khlystov # :

Puedes descargarlo y usarlo. Lo publiqué aquí gratis.

no ahi el link de descarga
 
geovannaarmas1994 #:
no ahi el link de descarga
https://www.mql5.com/es/code/13853

Trailing-stop virtual
Trailing-stop virtual
  • www.mql5.com
El trailing-stop virtual puede establecer stop-loss, take-profit y realizar el trailing de una orden de tal forma que los stops no sean visibles por el bróker.
Nuevo comentario