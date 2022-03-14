Asesores Expertos: Trailing-stop virtual
, estoy interesado en poder obtener este EA para empezarlo a usar en una cuenta demo y estudiar su funcionamiento y así estar seguro de aplicarlo en mi cuenta real, cómo podría obtenerlo? Gracias
salcedo10:
Вы можете его скачать и использовать. Я выложил его здесь совершенно бесплатно
Hola, me parece buena idea, no hepodido usarlo ya que no se leer ruso, podrias poner los parametros en españpl o en ingles? Gracias.
eddywantrading:
Я не занимаюсь переводом на испанский. Но могу это сделать через переводчик. Пишите.
geovannaarmas1994 #:https://www.mql5.com/es/code/13853
no ahi el link de descarga
Trailing-stop virtual
- www.mql5.com
El trailing-stop virtual puede establecer stop-loss, take-profit y realizar el trailing de una orden de tal forma que los stops no sean visibles por el bróker.
Trailing-stop virtual:
Autor: Vladimir Khlystov