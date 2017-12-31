EA que gana 85% de operaciones
hola colegas tengo un EA que gana un 85% de las operaciones! mi pregunta es si puedo sacarle mas provecho a ese EA asiendo uso de la martingala?
ya que el EA tiene un gran porciento podria aprovecharme de la martingala??? un saludo a toda la comunidad
Hola rolphy07. Quisiera comunicarme con usted, si pudieras escribirme por favor. Mi correo es wilramirez06@hotmail.com
Gracias y saludos
Wilber Ramírez
Para martingala hay que tener dinero casi infinito y eso pocos lo tienen...
Yo tengo pensado aplicar la martingala de esta forma:
Abrir 2 ordenes una de buy(ordenA) y otra sell(ordenB), cuando una de las dos gane algunos pips (la idea es que sean muchas operaciones de pocos pips) la cierro y me hago de sus ganancias y al mismo tiempo abro una igual a la ganadora pero con un volumen del doble(C) y conservo la operacion perdedora. Supongamos que gane con la B...
Ahora hay dos caminos:
1-Si el grafico se comporta de la misma manera la operacion perdedora(A) va a seguir perdiendo pero la ultima orden abierta (C) va a ganar en mayor proporcion (cuando gane unos pocos pips la cierro)
2-Si el grafico se revierte cierro la orden que estaba perdiendo (A) en cero recuperando el spread, abro instantaneamente una nueva orden igual a la A pero con un volumen del doble de la C y conservo la orden C
No se si logro explicar con claridad mi estrategia, es martingala pura... Lo que veo que tiene de bueno es que al no ganarle muchos pips y operar en horarios de poca volatilidad puedo lograr un buen % de aciertos.
Segun mis calculos puedo hacer esta martingala hasta 7 veces antes de llegar a abrir una orden muy riesgosa (de mucho volumen)
Ahora tengo dos preguntas sobre esta estrategia:
1-Tengo entendido que si abro una sola orden por ejemplo de buy y el grafico no me acompaña pierdo cada vez mas fondos hasta que el broker me cierra automaticamente la orden quedandome en cero, pero si abro dos ordenes (una de buy y otra de sell) pueden estar abiertas indefinidamente pase lo que pase estando o no apalancado verdad?
2-El volumen que puedo elegir al abrir una orden en metatrader desde 0.01 en adelante (ver foto adjunta) puedo elegirlo tambien en una cuenta con dinero real?, es decir supongamos que deposito 500u$d en un broker y me da una cuenta para loguearme en el metatrader y operar apalancado 100:1. Al operar puedo elegir 0.01 de volumen en la orden o esto solo pasa en demo? en este caso estaria apalancado 10000:1 verdad?
Saludos!
1.- Así es, si tu broker permite hacer hedging puedes tener una Buy y una Sell a la vez y digamos que la equidad se congela. Pero debes tener en cuenta las comisiones por mantenerlas.
2.- El apalancamiento es indistinto al lotaje, si lo que te interesa es operar con microlotes, es eso lo que debes buscar. Dicho de otra forma, pongamos que abres una cuenta con microlotes, lo que notaras al cambiar el apalancamiento sera principalmente que veras aumentado o disminuido el coste de los lotes, a la par que a su vez veras también aumentado o disminuido el margen libre y el nivel de margen....va todo ligado.
Mi humilde opinión, ningún sistema martingala/grid jamas ha sido rentable....a la larga acaban siendo deficientes, de lo contrario estaríamos ya todos montados en el dolar.
Por ahí es por donde todos los iniciados empiezan hasta que pierden la cuenta. Pero en fin, suerte! Tal vez tengas que verlo por ti mismo y sea lo mejor.
Saludos!
