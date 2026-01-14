Strategy Tester - Optimizador Genetico - Balance Minimo %

Nuevo comentario
 

Cuando uso el Optimizador Genetico en Strategy Tester, quiero ver que parametros me generan el Balance Minimo para asi poner un EA que no me queme la cuenta 🔥, el tema es que el Balance Minimo es en % Porcentaje, y eso se calcula en base al estado actual de ese momento, entonces en el resultado puedo ver 5% de Reduccion, si corro ese resultado veo en el backtest la cuenta tenia en ese momento 5mil, entonces bajo 250.

pero tambien me encuentro con un resultado que dice 2%, pero la cuenta si la cuenta en ese momento tenia 20mil entonces el DD es de 400.

lo que quiero es ver en el resultado un valor y no un % porcentaje, asi veo valores reales que puede tener un EA y usar parametros que no me quemen la cuenta.

 
lcyper:
El tester solo muestra drawdown en %. Si quieres verlo en dinero tienes que calcularlo dentro del EA y devolverlo con OnTester(). Así el optimizador te muestra el valor absoluto.
Documentación para MQL5: OnTester / Procesamiento de eventos
Documentación para MQL5: OnTester / Procesamiento de eventos
  • www.mql5.com
Se llama en los expertos al suceder el evento Tester para el procesamiento de las acciones necesarias al finalizar la simulación. Valor...
Nuevo comentario