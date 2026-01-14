Strategy Tester - Optimizador Genetico - Balance Minimo %
lcyper:El tester solo muestra drawdown en %. Si quieres verlo en dinero tienes que calcularlo dentro del EA y devolverlo con OnTester(). Así el optimizador te muestra el valor absoluto.
Documentación para MQL5: OnTester / Procesamiento de eventos
- www.mql5.com
Se llama en los expertos al suceder el evento Tester para el procesamiento de las acciones necesarias al finalizar la simulación.
Cuando uso el Optimizador Genetico en Strategy Tester, quiero ver que parametros me generan el Balance Minimo para asi poner un EA que no me queme la cuenta 🔥, el tema es que el Balance Minimo es en % Porcentaje, y eso se calcula en base al estado actual de ese momento, entonces en el resultado puedo ver 5% de Reduccion, si corro ese resultado veo en el backtest la cuenta tenia en ese momento 5mil, entonces bajo 250.
pero tambien me encuentro con un resultado que dice 2%, pero la cuenta si la cuenta en ese momento tenia 20mil entonces el DD es de 400.
lo que quiero es ver en el resultado un valor y no un % porcentaje, asi veo valores reales que puede tener un EA y usar parametros que no me quemen la cuenta.