Discusión sobre el artículo "Operar con el Calendario Económico MQL5 (Parte 6): Automatizar la entrada de operaciones con análisis de noticias y temporizadores de cuenta regresiva"
Hola, buen día.
Tengo algunas preguntas con respecto a su EA. Agradecería mucho su orientación:
1. ¿Qué pares de divisas recomienda operar con este EA?
2. ¿Qué método recomienda para cerrar las operaciones? (Stop loss, basado en el tiempo, u otro enfoque?)
3. ¿Cuál es el saldo mínimo requerido para utilizar este AE con seguridad?
4. Si tengo una cuenta de $200, ¿qué archivo de configuración o ajustes me recomendaría?
Muchas gracias por su apoyo. 🌹
Artículo publicado Operar con el Calendario Económico MQL5 (Parte 6): Automatizar la entrada de operaciones con análisis de noticias y temporizadores de cuenta regresiva:
El filtrado es fundamental para garantizar que sólo tengamos en cuenta las noticias relevantes. Nuestro sistema utilizará varios filtros: un filtro de moneda para centrarse en pares de divisas seleccionados, un filtro de impacto para limitar los eventos a aquellos de un nivel de significancia elegido y un filtro de tiempo que restringe los eventos a aquellos dentro de un rango general predefinido. El usuario selecciona esto desde el panel de control. Este filtrado en capas ayudará a minimizar el ruido y garantizar que solo se procesen los eventos noticiosos más pertinentes.
Una vez que un evento pasa los criterios de filtrado, la lógica comercial comparará los puntos de datos clave del evento noticioso, específicamente, el valor pronosticado versus el valor anterior. Si ambos valores están disponibles y son distintos de cero, y si el pronóstico es mayor que el valor anterior, el sistema abrirá una orden de COMPRA; si el pronóstico es menor, abrirá una orden de VENTA. Si falta alguno de los valores o son iguales, se omitirá el evento. Este proceso de decisión permitirá al EA traducir datos de noticias sin procesar en señales comerciales claras, automatizando la entrada de operaciones con precisión. El proceso de toma de decisiones aquí y la dirección comercial dependen completamente del usuario, pero para el bien del artículo y la demostración, utilizaremos el modelo anterior.
Para visualizar los procesos, utilizaremos impresiones de depuración y también crearemos botones y etiquetas en el gráfico, justo encima del tablero, para mostrar las noticias que se están negociando y el tiempo restante antes de su publicación. Aquí hay un plano completo.
Autor: Allan Munene Mutiiria