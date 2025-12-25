Calendario de MQL5
Entiendo lo que estás viendo y, con la cantidad de ejemplos que recopilaste, ya no parece un caso aislado sino algo que debería revisar directamente MetaQuotes.
Hola miguel.
Gracias por la respuesta, como podría comunicarme con service desk de forma efectiva?
Debido a que si intento abrir un ticket con la siguiente "combinación": Trading -> Another Question, el MQL5 Helper me dice que busque información en el foro.
Así que me preguntaba que combinación de botones seria la adecuada para que el MQL5 Helper me habrá un ticket en el cual pueda comunicarme con el service desk sobre este tema.
Por cierto, he visto que algunos eventos se están corrigiendo lo que me parece genial pero creo que encontré un problema al momento de la corrección.
En el evento United States Durable Goods Orders m/m el ultimo valor registrado es del 0.5%, correspondiente al mes de octubre, con fecha de publicación 26 de noviembre de 2025.
Lo que noté es que este último valor hace referencia a octubre, pero si eso es correcto, entonces se estaría omitiendo la publicación del dato de septiembre?¿, lo cual es muy poco probable.
Pienso esto porque muchos eventos que al inicio del shutdown parecía que se omitirían, al final del shutdown parece que todos fueron pospuestos.
Ciertamente no he revisado todos los eventos que fueron postergados, pero por lo que estoy viendo ahora, todos los que he revisado sí se están postergando.
A todo esto, decidí confirmar mi hipótesis, por lo que fui a consultar el valor actual y el mes al que hace referencia del evento United States Durable Goods Orders m/m en otros calendarios económicos, como TradingEconomics e Investing.
Calendario económico de TradingEconomics
Calendario económico de Investing
En ambos calendarios se observa que el último dato publicado corresponde a septiembre, por lo que lo más probable es que MQL5, al recibir la publicación del 26 de noviembre, haya asignado ese valor al ultimo dato disponible del calendario (que hacia referencia al mes de octubre).Esto sugiere que no se tuvo en cuenta la postergación del evento, provocando que el valor se colocara de forma incorrecta.
Actualización: Por lo visto United States Durable Goods Orders m/m ha sido corregido.
Se agrade mucho al equipo de MetaQuotes por las correcciones del calendario.
Talvez ya para el próximo año el calendario este al 100%.
Yo tengo instalada la version: 5.00 build 5430 (14-Nov-2025), y desde hace varios semanas en el calendario sólo aparecen los valores "Anterior" y "Previsión", los valores "Actual" no aparecen para ningún país.
un saludo
En las ultimas semanas me ha pasado lo mismo.
Parece que el calendario de MQL5 (en la plataforma MT5, ahora mismo estoy usando la build-5430) no se actualiza, posiblemente no se sincroniza con el de la web (el cual si se actualiza)?
Por ejemplo, ningún evento del día de ayer me aparece con un valor actual pero en la web si.
El equipo de Meta-Quotes podría revisar esto?
Veo que en el foro de ingles también se ha mencionado este "bug".
Le confirmo que están al tanto de ello. En realidad, desde el 30 de noviembre puse en conocimiento de un administrador este hilo.
Miguel Angel Vico Alba, 2025.11.30 13:58Hablaré mañana con un administrador. Lo mantendré informado sobre lo que me digan.
Miguel Angel Vico Alba, 2025.11.30 13:58Hablaré mañana con un administrador. Lo mantendré informado sobre lo que me digan.
Foro sobre trading, sistemas de trading automatizados y pruebas de estrategias comerciales
Calendario MT5 detenido actualizado SIN DATOS
Sergey El , 17/12/2025 10:001. El calendario en terminales/días hábiles ahora debería funcionar.
2. El terminal 5431 para iPhone, compatible con el anterior ux, estará disponible en la App Store en unas horas.
Hola a todos. Desde finales de agosto, al parecer el calendario de MQL5 dejó de actualizar el valor actual de algunos eventos. Al principio solo afectaba a unos pocos eventos, y no necesariamente a los más importantes, como podría ser el NFP de EE.UU., pero en octubre, con el shutdown en Estados Unidos, la situación empeoró mucho para los eventos de USA.
Durante ese periodo no se actualizaban los eventos, MQL5 no posponía ni cancelaba eventos como el NFP, y estos seguían apareciendo en la web, lo cual perjudicaba enormemente a los bots que dependen del calendario para filtrar noticias. En cierto modo tenía sentido, ya que muchos eventos dejaron de publicarse por el shutdown o se posponían, etc.
Luego, una vez terminado el cierre del gobierno de USA, pude ver en Investing que algunos eventos fueron cancelados y otros se completaron con los datos faltantes, como ocurrió con "initial jobless claims".
Por otro lado, en MQL5 ese mismo evento solo tiene definidos los dos valores más recientes; los datos faltantes no tienen un valor actual definido.
Y esto se repite con muchos otros eventos. Por ejemplo, el "Retail Sales" o incluso el NFP, que se publicó el 20 de noviembre, pero en MQL5 todavía sigue apareciendo como N/D.
A todo esto, decidí revisar específicamente los eventos de EE. UU. para ver cuántos eventos pasados no cuentan con el valor actual. El resultado fue que hay más de 40 eventos sin datos, y entre los casos más críticos está initial jobless claims, que suma más de cinco publicaciones sin valor actual.
Aquí algunos ejemplos registrados en mis logs que llego a imprimir el script que hice:
Nota: Omití los eventos de la CFTC porque vi que, tanto en Investing como en otros calendarios, prácticamente "omiten" los reportes emitidos durante el shutdown. Por ejemplo, en Investing se ve claramente que ciertos reportes simplemente no aparecen.
Un ejemplo adicional es el evento "dallas-fed-services-revenues": todo parecía funcionar bien, pero el 25 de noviembre MQL5 dejó de actualizar su valor actual, mientras que en Investing sí aparece actualizado.
Por otro lado en investing:
Esto no es nuevo: a veces el evento no se cancela, pero MQL5 simplemente no rellena el valor actual. Podría deberse a que MQL5 no tiene un timeout suficientemente largo para intentar obtener los datos?¿, o a que deja de consultar la fuente demasiado pronto?¿. Una posible solución sería que MQL5 reintente la consulta al iniciar un nuevo día, durante varios días (por ejemplo, 20 días), y si después de ese periodo sigue sin aparecer información, recién entonces dejar de intentarlo. Quizá alguien del equipo de MQL5 podría revisar qué está pasando con estos eventos. Obviamente esto es solo una sugerencia, ya que desconozco cómo funciona internamente el sistema de calendario de mql5.
Ante esto decidí "arreglar" parcialmente el calendario por mi cuenta, ya que mi bot depende del valor actual de los eventos (USA) para poder operar. Sin embargo, este proceso es muy lento e insostenible: toma horas verificar el historial en Investing o ForexFactory, comparar datos y copiar manualmente el valor actual de cada evento.
Un ejemplo de cómo estoy corrigiendo eventos:
Y así con más de 30 eventos.
Dado que este problema viene ocurriendo desde agosto, ¿MQL5 planea solucionarlo de forma definitiva?
Es cierto que últimamente se han corregido varios eventos (como los del ISM de EE. UU., que antes tampoco mostraban el valor actual), pero el problema aun esta presente en varios eventos y no solo en los eventos de USA.