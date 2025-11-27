Problema con el relleno de figuras (rectángulos, triángulos, etc)
He creado un archivo en Telegram, puedes obtener los últimos archivos de lanzamiento oficiales para reemplazar desde allí.
No utilice el servidor MetaQuotes-Demo o se actualizará nuevamente.
Muchas gracias funciona bien.
Buenas tardes, tengo un problema con el relleno de los rectángulos. Tengo la build 5445, he visto que esta versión es una beta. Me gustaría tener la versión anterior que no me ha dado problemas. Cuando instalo el MT5 en el enlace oficial, automáticamente me instala la beta esta. Profundizando en el problema, es que el relleno de los rectángulos (no los bordes) se mezclan con el color del fondo de gráfico, en mi caso este color es silver, haciendo una mezcla de colores que no corresponde con el color en cuestión (si ponemos de ejemplo el color red, pues no se ve rojo, sino una mezcla). Asimismo, he notado que si pongo el fondo de gráfico de color negro o blanco, este problema no pasa pero claro, esos colores de fondo no me gustan, noto que se me cansa la vista.
En resumen, me gustaría que me ayudaran con este problema, o que me dieran un enlace para descargar versiones anteriores que no me han dado problemas.