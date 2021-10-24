Matstat Econometría Matan - página 36
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Parece decir que cuando se pierde una partida, se puede reducir un poco la pérdida aumentando el riesgo. No se puede obtener un beneficio de esa manera (de un juego perdedor).
Me suena al chiste de "¿sudó el enfermo antes de morir?" )
No se puede "convertir una economía perdedora en una rentable sin cambiar nada").
Nunca he dicho que sea posible ganar un partido perdido apostando más.
Se trata de elegir la mejor estrategia (perder más tarde, o perder menos, o ganar antes). Estableciendo límites concretos y alcanzables, de repente llegamos a una conclusión aparentemente paradójica: un riesgo mayor es más rentable, es decir, más óptimo que uno pequeño.
En grandes números se puede ver aquí, justo en tiempo real: los individuos que "se tiran" ganan más en total y se quedan aquí mucho tiempo. Son más resistentes. Menos los que se desaniman y pierden el interés.
No porque se haya descubierto el grial, sólo porque es un poco más óptimo. De todos modos, el resultado es un poco previsible :-)
No he dicho que se pueda ganar una partida perdedora aumentando a sabiendas las apuestas.
Se trata de elegir la mejor estrategia (perder más tarde, o perder menos, o ganar antes). Al establecer límites específicos y alcanzables, llegamos de repente a una conclusión aparentemente paradójica: un riesgo mayor es más rentable, es decir, más óptimo que uno menor.
En grandes números se puede ver aquí, justo en tiempo real: los individuos que "se tiran" ganan más en total y se quedan aquí mucho tiempo. Son más resistentes. Menos los que se desaniman y pierden el interés.
No porque se descubra el grial, sólo porque es un poco más óptimo. De todos modos, el resultado es un poco previsible :-)
Su razonamiento es correcto.
Los especuladores siempre ganan más que los inversores y la mayoría de ellos pierden menos que los inversores.
No he dicho que se pueda ganar una partida perdedora aumentando a sabiendas las apuestas.
Se trata de elegir la mejor estrategia (perder más tarde, o perder menos, o ganar antes). Al establecer límites específicos y alcanzables, llegamos de repente a una conclusión aparentemente paradójica: un riesgo mayor es más rentable, es decir, más óptimo que uno menor.
En grandes números se puede ver aquí, justo en tiempo real: los individuos que "se tiran" ganan más en total y se quedan aquí mucho tiempo. Son más resistentes. Menos los que se desaniman y pierden el interés.
No porque se descubra el grial, sólo porque es un poco más óptimo. De todos modos, el resultado es un poco previsible :-)
También existe una variante de la "paradoja del superviviente": sólo las variantes con éxito se colocan en las señales y permanecen allí el tiempo suficiente).
Y los inversores tendrían cuidado al invertir en algo tan bonito).
También existe una variante de la "paradoja del superviviente": sólo las variantes con éxito se colocan en las señales y permanecen allí el tiempo suficiente).
No se puede comerciar así durante mucho tiempo, y los inversores tendrían cuidado al invertir en algo tan bonito).
¿Qué demonios son los inversores en señales? Baja de tu Biblioteca Celestial de la Ciencia a nuestra tierra ... :-) Las inversiones son algo más.
Ya lo he señalado en algún sitio: cuanto mejor se vea la señal, mayor será la captura .
¿Qué demonios son los inversores en señales? Baja de tu biblioteca de ciencia celestial hacia nosotros en la tierra...:-) Invertir es un poco diferente.
ya se ha señalado en algún lugar - cuanto mejor se ve la señal, mayor es la captura .
En su laboratorio de prácticas subterráneas, cuanto mejor es la señal, peor se ve...) También hay muchos de esos por ahí)
En su laboratorio práctico subterráneo, cuanto mejor es la señal, peor se ve...) También hay muchos de esos por ahí).
Si hay señales malas con lecturas buenas y hay señales buenas con lecturas malas, entonces debe haber una media dorada).
Algo me parece (cruza mi corazón, ya parece))), que debería...
¿Hay algún deslizador en Matan que se centre, como una aproximación?
Todo en el mundo está equilibrado, así que hayuna zapatilla para todas las ocasiones. Matan aún no ha llegado a ese punto).
¿Hay algún tipo de deslizamiento en las matemáticas que se centraría, como una aproximación?
La ciencia puede dar mucho juego, pero el sentido matemático de la pregunta no me queda claro.
¿Hay algún deslizador en Matan que se centre, como una aproximación?
toda la familia EMA...
No es una broma: lo primero que hay que hacer con los datos experimentales es aplicar el EMA.
porque el experimentador sabe más sobre la EMA esperada de antemano que sobre los resultados finales.