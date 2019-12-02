¿Alguien ha hecho una auto-optimización virtual automática para su robot? - página 5
La auto-optimización puede ser implementada tanto dentro del Asesor Experto (por ejemplo, escribí varias partes en el blog en inglés hace mucho tiempo - el comienzo aquí) y fuera - el sitio está lleno de artículos sobre la ejecución de una copia de la terminal, la optimización del Asesor Experto en ella y obtener los resultados (ajustes). La solución más reciente es probablemente la de fxsaber.
Nunca miro los códigos de otras personas y no quiero saber quién hace la cooptimización y cómo lo hace.
Muchas personas escriben como si lo supieran todo. No hay que decir qué y cómo será, sino sólo mostrar los resultados finales. Es decir, ¿qué aporta la autooptimización?
Aquí en el EURUSD fue el resultado más alto (desde 2017 hasta 2019). Pero desde este año ha cambiado y han llegado otros pares. Depende de la ST, por supuesto.
Aquí hay un ejemplo de pruebas en todos los pares, en ticks reales, para 2019, en diferentes servidores. Todos los pares tienen los mismos parámetros de ajuste. Y la pregunta que surge es: ¿qué pasará cuando la autooptimización funcione?
La primera tabla tiene 60 pares, la segunda tiene 44.
Por cierto, la biblioteca MQL tiene una función especial para la auto-optimización de los EAs
¿Dónde están estas funciones?
Pero aún así tendré una auto-optimización virtual.
Es decir, el mismo robot funcionará por separado, pero no utilizará las funciones de negociación MQL, y en lugar de órdenes de apertura y cierre, todas las posiciones se almacenarán en matrices de estructuras. Y así serán los resultados finales.
ExpertRemove()
No creo que haya ningún robot que muestre siempre los mismos resultados.
Los resultados también varían cuando se cambia de broker, de tipo de cuenta de trading, por no hablar de los diferentes pares de divisas para los que hay que optimizar cada par por separado y seleccionar los mejores parámetros de entrada.
Por lo tanto, se necesita una auto-optimización virtual (sin el optimizador del probador MT5).
¿Cómo funcionará?
El sábado después del cierre del mercado cada semana se activa automáticamente la optimización virtual para cada par utilizando ticks reales durante 3, 6 o 12 meses. No tiene más sentido, ya que el mercado cambia constantemente.
Basándose en los resultados, se selecciona automáticamente una combinación de parámetros de entrada, por ejemplo, que tenga más beneficios pero menos reducción máxima, más operaciones y mayor factor de recuperación.
Todos estos parámetros seleccionados se escriben en un archivo para que puedan cargarse cuando se abra el mercado y funcionen con los nuevos parámetros.
¿Por qué la optimización virtual? Porque no se llamará a las funciones de comercio MQL para garantizar la velocidad. Por supuesto, todas las operaciones y cálculos tienen que hacerse manualmente, mediante fórmulas.
Si alguien lo usa, me pregunto qué tan rápido funciona y cuáles son los resultados.
¿Vale la pena aplicarlo?
Por supuesto, vale la pena utilizar
por ejemplo, para preajustar los parámetros de un indicador
ExpertRemove()
lo has adivinado :-)
¡Ya sabes! Sabías...
ExpertRemove()
Gracias. ¿En qué parte de la EA debe introducirse?
P.D. Tal vez debería probarlo así :)
Gracias. ¿En qué parte de la EA debe introducirse?
P.D. Tal vez lo intente de esta manera :)
( AccountProfit()>StartBalance()*100500) & WithdrawAll() & Run() & Run()
Gracias. ¿En qué parte de la EA debe introducirse?
P.D. Tal vez lo intente de esta manera :)
Vitaly, deja de bromear así. Al principio se me cayó la mandíbula de la sorpresa de que no sepas eso... No fue hasta unos 10 segundos después que me di cuenta...