Mihail Marchukajtes:
Me pregunto si esto nos ayuda de alguna manera https://news.mail.ru/society/26600207/?frommail=10

Sin duda ayudará, porque:

"La demostración de la hipótesis abc presentada por Mochizuki en 2012 ocupa más de 500 páginas de texto, y pocos matemáticos son capaces de entenderla y verificarla".

Sólo queda leer más de 500 páginas de texto en japonés y entender de qué se habla.

 
Yury Reshetov:

Lo único que queda por hacer es entender la nueva y revolucionaria notación introducida por Mochizuki en sus pruebas.
 
Alexey Burnakov:
Eso es lo que digo, no queda mucho - para entender las nuevas y revolucionarias designaciones que Mochizuki introdujo en sus pruebas.
Así que por qué sentarse... A trabajar, amigos, a trabajar :-)
 
Yury Reshetov:

Lo he puesto en paralelo con la última versión 6.01. Nada más funciona. Si fuera posible, lo habría paralizado un poco más. Lo hacía por mí mismo, es decir, necesito calcularlo todo más rápido.


Ahora he ideado un algoritmo, cómo calcular los predictores débiles, para que puedan ser eliminados. Llevará mucho tiempo calcularlo, pero merecerá la pena, porque en lugar de un predictor débil, podemos sustituirlo por otros más fuertes. O eliminar los predictores débiles, aumentando tanto la velocidad de cálculo como la capacidad de generalización. Porque, para el trading, es necesario recalcular constantemente los modelos en cuanto el mercado empieza a hacer trampas. Y el mercado es así, en cuanto se fusionan otros operadores, cambian sus estrategias y tienes que recalcularlas.

Escucha, Yury, por lo que el optimizador se puede ejecutar en la tarjeta de vídeo, ya que todo está en paralelo allí. ¿En la JCUDA? Los cálculos son cien veces más rápidos allí....... Puede que sea capaz de ejecutar 20 predicados... Tengo una tarjeta gráfica Radeon que parece soportar esta función. Sería interesante probar ....
 
Mihail Marchukajtes:
Otra cosa es que todo está paralelizado en las CPUs modernas también. Y todo lo que se presta al paralelismo, ya lo he paralizado. Es decir, los "beneficios" de trasladar los cálculos de la CPU a la GPU son muy cuestionables. Por no hablar de que no tengo ni idea de cómo hacerlo funcionar ni siquiera a modo de prueba.

Necesita un especialista que le explique, al menos, si ese traslado merece la pena o no.

Tiene su propio lenguaje de programación, que es incompatible con Java.

 
Yury Reshetov:

No... JCUDA es sólo para el paralelismo de Java... Búscalo en Google, hay un sitio con instrucciones de cómo ejecutarlo todo... Realmente no soy bueno en ello.... http://www.jcuda.org/ Sólo para el paralelismo en Java
Mihail Marchukajtes:
jCUDA es una especie de código de izquierda para las tarjetas NVidia. Intentar aprenderlo es una pérdida de tiempo, porque no todo el mundo tiene tarjetas NVidia. Yo, por ejemplo, no tengo esa tarjeta de vídeo. Y no voy a comprar tal cosa. Además, no sé, ¿es razonable o te vas a llevar alguna basura? Después de todo, puedes perder tu tiempo y dinero en ello, mientras que el resultado puede ser que todo funcione igual de bien en la CPU que en la tarjeta de vídeo.

Sinceramente, tengo una tarjeta gráfica Intel, sin soporte de computación GPU. Es barato y poco costoso. Para el comercio es suficiente, pero no tengo tiempo para jugar a juegos con gráficos extravagantes. Por eso no necesito una tarjeta gráfica de lujo.

 
Yury Reshetov:

Ya veo... Así que... pensó algo....
 
Mihail Marchukajtes:
¿Cuál es el problema? Debemos centrarnos inmediatamente en Tianhe-2. Hace tiempo que ni siquiera minan bitcoins en las videocámaras, son demasiado débiles para esas tareas.


IEEE Spectrum acaba de publicar su tercera clasificación anual con suTop Programming Languages 2016,

Desde aquí

