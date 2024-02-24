Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 633
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
de un hombre inteligente.
Está diciendo tonterías sin fundamento científico. Habla de la memoria del agua, luego se mofa de un microscopio electrónico, mostrando resultados muy alejados de los modernos. No he visto más, tengo miedo de que empiece a hablar de la tierra plana :)
Habla de tonterías no científicas. Menciona la memoria del agua, y luego se mofa del microscopio electrónico, mostrando resultados muy alejados de los modernos.
¿Qué tienen de diferente los modernos? ¿Utilizan electrones diferentes?
el agua era irónica en caso de que no lo entendieras
Muestra una imagen borrosa a nivel molecular. Y aquí hay un vídeo de hace 5 años, por ejemplo, donde ya han llegado al punto de reconocer átomos (no moléculas) y crear un modelo 3D con su ubicación.https://www.youtube.com/watch?v=yqLlgIaz1L0
No está claro qué ondas magnéticas quiere ver en el CD, en el que los bits están representados por fosas físicas en el plástico. ¿Y por qué en su imagen del CD bajo un microscopio se pueden ver trozos de información caminando en un pequeño círculo, mientras que en esta escala caben visualmente en una línea recta? Menudo espectáculo con hechos falsos y fotos sacadas de Internet.
Lo del agua era una ironía, por si no lo habías entendido.
Hay ironía por todas partes. ¿A qué se refería exactamente con la experiencia del agua? Lo dijo y lo olvidó, no dio ninguna conclusión. En serio o no, no está claro. También ironiza sobre las moléculas, parece que quiere decir que no existen y que sólo él sabe lo que hay realmente.
Los primeros 20 minutos del vídeo son suficientes para dudar de sus argumentos y de su credibilidad.
Muestra una imagen borrosa a nivel molecular. Pero aquí hay un vídeo de hace 5 años, por ejemplo, donde ya han llegado al punto de reconocer átomos (no moléculas) y crear un modelo 3D con su ubicación.
No está claro qué ondas magnéticas quiere ver en un CD, en el que los bits están representados por fosas físicas en el plástico. ¿Y por qué en su imagen del CD bajo el microscopio se pueden ver trozos de información caminando en un pequeño círculo, mientras que en esta escala caben visualmente en una línea recta? Menudo espectáculo con hechos falsos y fotos sacadas de Internet.
Tiene ironía por todas partes. ¿Qué quería decir exactamente con su experiencia con el agua? Lo dijo y lo olvidó, no dio ninguna conclusión. En serio o no, no está claro. También ironiza sobre las moléculas, parece que quiere decir que no existen y que sólo él sabe lo que hay en la realidad.
Los primeros 20 minutos del vídeo son suficientes para cuestionar sus argumentos y su credibilidad.
El vídeo trata sobre la coincidencia )) sobre todo y nada, pero de hecho, sobre el hecho de que algo que aún no podemos calcular es coincidente. Muestra el entramado atómico y no a nivel molecular. No me fijé mucho en el disco.
Tiene otro vídeo en el que explica que la luz es una partícula y no una onda, poniendo como ejemplo la interferencia ) y que las ondas (y los campos) se han inventado porque no podemos calcular todas las opciones.
Por cierto, las vías están en línea recta, la imagen sólo está filmada en ángulo
De acuerdo, lo veré desde el otro lado. Supongamos que tengo un conjunto de 100 entradas. Calculo la entropía para cada entrada y obtengo resultados de -10 a 10. Pregunta: ¿Qué insumos son preferibles para tomar????
Digamos que tengo 10 entradas por debajo de cero, el resto por encima, PERO todos los valores están entre -10 y 10.....
Y además... no puedo calcular la información mutua.... O más bien la probabilidad condicional, para el posterior cálculo de la entropía y el VI.
Puede alguien explicar en los dedos o mejor ejemplo.
primera columna 40 líneas variable de entrada
segunda columna 40 líneas salida....
Hizo mucho trabajo durante la noche para identificar la hipótesis. Me tropecé con estas cosas y no hay manera. Por favor, ayuden y daré mi opinión sobre mi hipótesis...
Y además... no puedo calcular la información mutua .... O más bien la probabilidad relativa, para el posterior cálculo de la entropía y el VI.
Puede alguien explicar en los dedos o mejor ejemplo.
primera columna 40 líneas variable de entrada
segunda columna 40 líneas salida....
Hizo mucho trabajo durante la noche para identificar la hipótesis. Me tropecé con estas cosas y no hay manera. Por favor, ayuden y daré mi opinión sobre mi hipótesis...
¿has estado bebiendo por la noche?
¿has estado bebiendo por la noche?
No... no borracho..... ¿por qué?
No podía dormir, y suele ser lo único que se me ocurre en momentos así. No vale la pena perder el tiempo cuando tienes mucho trabajo que hacer...
Bueno, parece que la entropía y la información mutua tienen poco que ver con la econometría
correlación, covarianza, varianza se suelen utilizar :) no así
La entropía cruzada es un concepto que se utiliza en NS para el entrenamiento... pero, ¿por qué se necesita?
Bueno, parece que la entropía y la información mutua tienen poco que ver con la econometría
correlación, covarianza, varianza se suelen utilizar :) no así
La entropía cruzada es un concepto que se utiliza en la NS en la formación... pero ¿por qué se necesita?
Bueno, en primer lugar. Con el VI planeo reducir el número de entradas para reducir el tiempo de aprendizaje.
Elegí sólo las entradas que tienen entropía negativa y están cerca de cero. El aprendizaje con una consistencia envidiable comenzó a llegar a los mismos parámetros del modelo.
Conseguir un modelo es la mitad de la batalla, la otra mitad de este asunto nada sencillo es elegir exactamente el que va a funcionar en el futuro. Para ello guardo los datos de la red no en forma de trenar, sino en un dowble y miro la entropía de la red y cómo cambia con el tiempo, por cierto aquí hay una tabla de cambio de entropía en el tiempo para salidas polinómicas binarias....
1 7,481151166 5,100318157 4,593448434 8,798740335 10,34478836 4,480187448 4,462974562 4,864834535
2 7,675977242 5,395113191 4,647719201 9,658965819 -17,34873011 4,511112896 4,529873469 4,925396515
3 7,512766799 5,414556649 4,644887426 8,929776132 -976,6274612 4,644286062 4,386822711 5,050380326
4 8,045096956 5,079259638 4,671147058 9,875423555 9,171932774 4,623802531 3,917309752 4,941859173
5 8,045378868 5,007650592 4,290382249 9,433280634 10,64451391 4,647512921 3,790881638 4,990994671
6 7,814542877 3,644626791 4,344130499 8,980821417 10,5023546 4,637264293 3,831404183 5,032854966
7 -26,55886859 3,781908903 4,516251137 8,797781513 10,54684501 4,883377949 3,86512079 4,659267439
8 -161,3020423 3,718875753 4,564760685 9,184890078 9,157325707 5,074360669 3,785251605 4,364874679
9 1,909633919 3,825969935 4,579305659 8,739113103 8,280835877 5,009919646 4,242339336 4,39432571
10 6,213306097 -10,87341467 5,067862079 10,18574585 8,07128492 1,73846346 4,299916662 4,567998062
11 6,171390883 1,962160448 5,081660438 8,650951109 7,510213446 1,596086413 4,313971802 4,55943716
12 6.120246115 3.948723109 4.801258198 8.235748448 7.127388358 1.698956287 4.082715891 4.781776645
13 6,138878328 -3,01048518 4,804114984 8,523101895 7,177670414 1,698630529 4,082338047 4,82267867
14 6,212129971 -3,922803979 4,757739216 9,25848968 7,66609198 1,698756132 4,125811197 4,874060339
15 6,090848662 -7,954277387 4,76183886 10,81234021 7,701949544 1,540056412 4,062605741 4,915433819
16 5,99824787 -59,32132062 4,806934783 9,083600192 7,697975097 1,540406949 4,097070448 4,978901083
17 5,83493287 4,565768504 4,899180184 -28,38726036 7,830286358 1,543100257 4,25790422 5,043798266
18 5,758509171 -3,4626244 4,895859118 -1237,359668 8,484082841 1,706466252 4,177809837 5,037940939
19 5,744674247 -12,48734205 4,961865536 1,569990079 8,915892511 1,682437372 4,336780002 5,057555915
20 5,738253623 -10,20442198 4,98732747 9,795996355 8,842880831 1,539687763 4,344159624 5,106441146
21 5,731628697 -1,706645474 5,005196184 10,75926151 8,059670516 1,432952506 4,391768977 4,729395732
22 5,874802768 -0,43939394479 4,970298578 10,33058781 7,832786294 1,431618527 4,568893332 4,715744749
23 5,953727915 -3,949602879 5,017109405 9,668521648 7,941416688 1,425216096 4,646327857 4,745979757
Sorprendentemente en algún momento al añadir un valor la entropía se vuelve abruptamente negativa. ¿A qué puede deberse esto? ????
Si asumimos que el valor positivo es una medida de incertidumbre, y el valor negativo es una medida de orden, entonces seleccionamos las lecturas de la red con un valor mínimo de entropía, sin embargo creo que un indicador demasiado alto en la zona negativa tampoco es bueno. Por eso hay dos variantes, o bien elegir la red con la menor entropía, o la que tenga la entropía más cercana a cero....
Bien y cuando se organice el cálculo de VI, entonces será posible mirar cuántos VI en la salida de una red en relación a la entrada. Creo que con este enfoque se podrán poner muchos puntos sobre las íes.
Es fácil conseguir muchos modelos, pero elegir el adecuado es otra cosa y no es nada fácil.
Espero comentarios sobre este post, y sobre todo una explicación de por qué puede ser esto. Teorías de hipótesis, etc. Se lo agradecería. ¡¡¡¡Gracias!!!!