R Puedes intentarlo. A veces quitan las colas y a veces ayuda.
Y a veces incluso se cortan las patas ;)
¿De qué estás hablando?
¡Aprende! Patas, cuernos, pezuñas.
Se puede saber mucho del proceso por las colas.
http://www.long-short.ru/post/raspredelenie-s-tolstymi-hvostami-491
Por cierto, a alguien le interesa esto o no, no lo entiendo. ¿Necesitas un robot entrenado que pase la validación en 5 años con beneficios?
Así
Ya he vuelto de las vacaciones. Puedo preparar los archivos y publicarlos, y quien lo necesite lo mejorará por sí mismo.
Muy baja rentabilidad.... Es más seguro guardar el dinero en un banco.
Simplemente no posteo alto.
Bueno, eso es comprensible... )
Viendo el estado - reacción puramente mecánica... Alguien lo necesita.
Gracias, lo he leído, pero no es de lo que creo que se trata. Intentaré explicarlo de forma menos abstracta...
Tenemos un predictor, llamémoslo indicador rsi, tiene un rango de valores de 0 a 1
1) dividirlo en 10 rangos
2) hacer estos rangos como predictores
3) construir un modelo sobre ellos, que sea aleatorio f
4) mirarlos y ver que uno de los 10 rangos es diez veces más fuerte que otros
5) leer la pregunta que hice en el post anterior ;)
Creo que no necesitamos colas y distribuciones aquí, ¿verdad?
Y puramente mecánico está mal . Por algo se encuentra un 20% de rentabilidad anual en dólares. Este es un cálculo basado en el FS.
OK, ¡es un muy buen rendimiento comercial en la historia! Enhorabuena.