Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3149
Es como MMM. No seas categórico en tu juicio. Alguien se queda en el lado positivo. Todo pasa de maravilla, la gente no es tonta :) Y a veces el dts se queda en el menos.
Prefiero pronosticar honestamente, y en cualquier mercado...
riesgo de ganancia 1 en 27.
Puedo coger 10-20 stops, no hay problema...
y estoy seguro de que no voy a perder mi depósito en un día.
También puedo hacerlo con las manos, y bastante bien. Pero me interesa MO, mi cerebro está trabajando.en python
También me interesa el MoD).
encantado de conocerte )
Es como MMM. No seas categórico en tu juicio. Alguien se queda en el lado positivo. Todo pasa de maravilla, la gente no es tonta :) Y ocurre que una empresa de corretaje entra en negativo, después de haber jugado con sus condiciones super atractivas. Compiten, necesitan clientes.
extrañamente
muy
porque es imposible, o no están en el tema, cosa que dudo mucho .........
Por ejemplo, muchas empresas de corretaje compensan una pérdida superior al depósito, dejando cero en la cuenta.
Imaginemos una situación hipotética: alguna divisa, las posiciones de los clientes se distribuyen aproximadamente por igual. De repente se dispara una vela por mil puntos a la baja. Los compradores en la marca condicional de 300 puntos son anulados amistosamente. Los afortunados vendedores fijan su beneficio en, digamos, 800 puntos. ¿De dónde saldrán sus 500 puntos de beneficio, si los compradores pagaron sólo 300, y la pérdida sobre el depósito fue reembolsada por la casa de corretaje? Saldrá del bolsillo de la empresa.
La historia es bastante realista, según los rumores, así es como alpari-uk se estrelló en franco en 15.
Intento describir el mercado con reglas que lo describen casi todo... todos los movimientos con giros complejos, niveles, rupturas, retornos, trayectorias complejas, etc,
así que todo, todo.
He creado una especie de lenguaje que describe regularidades, esto es para reducir la dimensionalidad. (de hecho, adapté un conocido algoritmo de compresión).
Comenzó el algoritmo para buscar reglas (el más eficiente que hay), no entendía, colgado)))
Tuve que reducir la dimensionalidad 100 veces.
Fue entonces cuando empecé a encontrar algo...
Así es como se ve un patrón o una regla en mi idioma...
Sólo una regla, señores.
Si crees que puedes hacer algo así con Forest o Boost, te voy a decepcionar, no han aprendido a introducir 10 billones de características en modelos de tablas....
Es sólo una puta regla.
Necesitas superordenadores para este tipo de cosas.
Si lo piensas,
si has estado lanzando las últimas cinco velas, claro.
Y si lo piensas e intentas abarcar todo lo que puede afectar al precio, te darás cuenta de que hay miles de millones de señales, y tienes que tener en cuenta la invarianza, que es miles de millones multiplicada por miles de millones.
Por eso escribí ESTO.
Estoy de acuerdo con Max en general. La generación de reglas o condiciones dentro de un rango de precios se limita a las comparaciones, la lógica y el calendario vinculante. Así que lo general es definitivamente allí))))