Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 289
La clase está prevista. El error de predicción está entre el 25 y el 30%, y es el mismo en el entrenamiento y fuera de la muestra. el modelo NO está reentrenado.
Por fin he puesto en marcha tweeter, he descargado mensajes (en la forma más básica) por así decirlo "carácter de compra" y "carácter de venta" en el eur, quiero ver estos mensajes como una serie de tiempo en el fondo del gráfico del eur, pero no sé cómo convertir estos mensajes en una serie de tiempo y luego sincronizar con el euro, ayuda código que entiende las funciones de tiempo en R-ka...
He adjuntado el archivo RData a continuación...
el archivo tiene una hoja con dos hojas :) una con mensajes "buy character" la segunda "sat"
ver la hora de cada mensaje
[1] "2017-02-24 17:06:54 UTC"
mensaje en sí mismo
[1] "Buying Pressure seen building at Support EURUSD 1.05894000 https://t.co/XN9MZcnRc8"
Ayúdame a visualizar y sincronizar las euras, es muy interesante lo que puede pasar
Lo que tienes es lo que tienes :)
¡¡¡Gracias por su ayuda!!!
Crees que es una coincidencia que el pico de "pánico" haya coincidido con el retroceso, porque hubo hasta 8 posts en todo ese pánico :))))
22 2017-02-22 13:59:41 La presión de venta del EUR/USD disminuye cerca del nivel 1.0500 mientras las minutas de la Fed se acercan https://t.co/Et9um07c4g #forex #eurusd #fx #news
23 2017-02-22 13:56:14 RT WhyLose "La presión de venta del EUR/USD disminuye cerca del nivel 1.0500 mientras las minutas de la Fed se acercan https://tco/Mg2Lj85Wd7"
24 2017-02-22 13:56:08 $EURUSD La presión de venta del EUR/USD disminuye cerca del nivel de 1,0500 a medida que se acercan las actas de la Fed https://t.co/jfaGQM4hsI S/R Levels https://t.co/3XxB9fiazN #E
25 2017-02-22 13:50:49 La presión de venta del EUR/USD disminuye cerca del nivel de 1,0500 a medida que se acercan las actas de la Fed https://t.co/EZBQAp5w1i
26 2017-02-22 13:50:48 La presión de venta del EUR/USD disminuye cerca del nivel 1.0500 mientras las minutas de la Fed se acercan https://t.co/qpD3KWOYms
27 2017-02-22 13:45:37 La presión de venta del EUR/USD disminuye cerca del nivel 1.0500 mientras las minutas de la Fed se acercan https://t.co/dS8lcooPc3 $EURUSD #Forex https://t.co/ohDZQygceH
28 2017-02-22 13:45:16 La presión de venta del EUR/USD disminuye cerca del nivel de 1.0500 mientras las minutas de la Fed se acercan https://t.co/KQOHnaR8oJ #EURUSD #Política #ÍndiceDelDólar #Fed
29 2017-02-22 13:45:16 La presión de venta del EUR/USD disminuye cerca del nivel de 1.0500 mientras las minutas de la Fed se acercan https://t.co/IiTe3R5hTT #EURUSD #Política #ÍndiceDelDólar #Fed
30 2017-02-22 13:10:00 RT @ElieWaked: #EURUSD VENDER CONTRA 1.0650 ES UNA BUENA OPERACIÓN HACIA 1.03 #RISKMANAGEMENT
Los tweets verdes - la presión deventa disminuye- se traduce como "la presión de los vendedores está disminuyendo". Eso es más bien una señal para un piso. De hecho, dicen, que el precio rebotó desde 1,05000 hace dos compases, lo que no es una previsión sino una constatación de hechos.
Sólo hay una señal de venta real, la última.
Alguna situación extraña en general, hay que observar más situaciones con tuits tan turbios y mayor desarrollo de los precios, el sentido común dice que acertarán el 50% de las veces.
El llamado DELTA. Esa es la razón del cambio de precio.
Usted necesita más tiempo para descargar, como no tres días, pero un par de semanas, y luego buscar en el lugar, las palabras clave en sí también juegan un papel muy importante, si usted anota algo bastante común allí todos los tweets generalmente sólida publicidad ... eres una escoria.
El problema es que todavía no he descubierto cómo descargar unas cuantas semanas de tweets allí
Eso es demasiado ingenuo.
Pues claro que no es tan sencillo, primero hay que saber aplicarlo y no sólo eso, el propio volumen, o mejor dicho, el cambio de volumen también será una buena razón. Yo, usando un delta, no puedo conseguir modelos suficientemente buenos, y no usarlo es como tirar una moneda al aire, puede que funcione y puede que no...