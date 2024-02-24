Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 289

SanSanych Fomenko:

La clase está prevista. El error de predicción está entre el 25 y el 30%, y es el mismo en el entrenamiento y fuera de la muestra. el modelo NO está reentrenado.

Esto es muy chulo, grial, me refiero a la precisión 100% - error = 70-75% en tal predicción que es un pecado no exprimir a Sharp en 4-5, así que si no has mirado accidentalmente en ningún sitio, ¡a por ello!
 

Por fin he puesto en marcha tweeter, he descargado mensajes (en la forma más básica) por así decirlo "carácter de compra" y "carácter de venta" en el eur, quiero ver estos mensajes como una serie de tiempo en el fondo del gráfico del eur, pero no sé cómo convertir estos mensajes en una serie de tiempo y luego sincronizar con el euro, ayuda código que entiende las funciones de tiempo en R-ka...

He adjuntado el archivo RData a continuación...

el archivo tiene una hoja con dos hojas :) una con mensajes "buy character" la segunda "sat"

ver la hora de cada mensaje

li$buy.twits[[1]]$created
[1] "2017-02-24 17:06:54 UTC"

mensaje en sí mismo

li$buy.twits[[1]]$text
[1] "Buying Pressure seen building at Support EURUSD 1.05894000 https://t.co/XN9MZcnRc8"

Ayúdame a visualizar y sincronizar las euras, es muy interesante lo que puede pasar

Archivos adjuntos:
twits.dat.RData.zip  88 kb
 
mytarmailS:

Ayúdame a visualizar y sincronizar con el euro, es muy interesante lo que puede pasar.

Lo que tienes es lo que tienes :)


Archivos adjuntos:
eurusd_h1.zip  3 kb
tweets.txt  4 kb
 
Dr.Trader:

Lo que salió, salió :)

¡¡¡Gracias por su ayuda!!!

Crees que es una coincidencia que el pico de "pánico" haya coincidido con el retroceso, porque hubo hasta 8 posts en todo ese pánico :))))

 
Como no he visto una respuesta enérgica a mi pregunta, se demuestra una vez más que no entiendes en principio lo que es el mercado, lo que a veces es la razón de tus fracasos. Por cierto, mi artículo fue aceptado para su edición. Si no conozco la diferencia entre el mercado y el real, no puedo decir que no sé qué hacer. Pero para elevar el estatus de la rama puedo anunciar el resultado antes de la publicación del artículo. ¿Cuál es el mercado? O más bien que es un participante del mercado???? Sí, creadores de mercado, grandes actores, pequeños portavoces, fondos diversos.... que respondas y te diré que SÍ, es cierto. ¡¡¡¡¡¡¡PERO todos estos participantes se dividen en dos categorías COMPRADORES y VENDEDORES!!!!!!! Cuando realizan transacciones entre ellos, forman el volumen que empuja el precio, pero además del volumen, también disponemos de información sobre la diferencia entre compradores y vendedores. Esto se conoce como DELTA. Esto es lo que hace que el precio cambie. Así como la razón del resultado de muchos TC. Pero sólo es un secreto, espero que lo entiendas :-)
 
mytarmailS:

¿Crees que es una coincidencia que el pico de "pánico" haya coincidido con la inversión, porque hubo hasta 8 posts en todo este pánico :))))

Ahora he tenido tiempo de volver a comprobarlo: he sacado los textos de esos tuits de su archivo rdata.


22 2017-02-22 13:59:41 La presión de venta del EUR/USD disminuye cerca del nivel 1.0500 mientras las minutas de la Fed se acercan https://t.co/Et9um07c4g #forex #eurusd #fx #news
23 2017-02-22 13:56:14 RT WhyLose "La presión de venta del EUR/USD disminuye cerca del nivel 1.0500 mientras las minutas de la Fed se acercan https://tco/Mg2Lj85Wd7"
24 2017-02-22 13:56:08 $EURUSD La presión de venta del EUR/USD disminuye cerca del nivel de 1,0500 a medida que se acercan las actas de la Fed https://t.co/jfaGQM4hsI S/R Levels https://t.co/3XxB9fiazN #E
25 2017-02-22 13:50:49 La presión de venta del EUR/USD disminuye cerca del nivel de 1,0500 a medida que se acercan las actas de la Fed https://t.co/EZBQAp5w1i
26 2017-02-22 13:50:48 La presión de venta del EUR/USD disminuye cerca del nivel 1.0500 mientras las minutas de la Fed se acercan https://t.co/qpD3KWOYms
27 2017-02-22 13:45:37 La presión de venta del EUR/USD disminuye cerca del nivel 1.0500 mientras las minutas de la Fed se acercan https://t.co/dS8lcooPc3 $EURUSD #Forex https://t.co/ohDZQygceH
28 2017-02-22 13:45:16 La presión de venta del EUR/USD disminuye cerca del nivel de 1.0500 mientras las minutas de la Fed se acercan https://t.co/KQOHnaR8oJ #EURUSD #Política #ÍndiceDelDólar #Fed
29 2017-02-22 13:45:16 La presión de venta del EUR/USD disminuye cerca del nivel de 1.0500 mientras las minutas de la Fed se acercan https://t.co/IiTe3R5hTT #EURUSD #Política #ÍndiceDelDólar #Fed
30 2017-02-22 13:10:00 RT @ElieWaked: #EURUSD VENDER CONTRA 1.0650 ES UNA BUENA OPERACIÓN HACIA 1.03 #RISKMANAGEMENT

Los tweets verdes - la presión deventa disminuye- se traduce como "la presión de los vendedores está disminuyendo". Eso es más bien una señal para un piso. De hecho, dicen, que el precio rebotó desde 1,05000 hace dos compases, lo que no es una previsión sino una constatación de hechos.
Sólo hay una señal de venta real, la última.
Alguna situación extraña en general, hay que observar más situaciones con tuits tan turbios y mayor desarrollo de los precios, el sentido común dice que acertarán el 50% de las veces.

 
Mihail Marchukajtes:
El llamado DELTA. Esa es la razón del cambio de precio.
Eso es demasiado ingenuo.
 
Dr.Trader:

Alguna situación extraña en general, hay que observar más situaciones con tuits tan turbios y más desarrollo de precios, el sentido común dice que acertarán el 50% de las veces.

Usted necesita más tiempo para descargar, como no tres días, pero un par de semanas, y luego buscar en el lugar, las palabras clave en sí también juegan un papel muy importante, si usted anota algo bastante común allí todos los tweets generalmente sólida publicidad ... eres una escoria.

El problema es que todavía no he descubierto cómo descargar unas cuantas semanas de tweets allí

 
No esperaba otra cosa ))
 
Combinador:
De alguna manera demasiado ingenua
Combinador:
Parece demasiado ingenuo.

Pues claro que no es tan sencillo, primero hay que saber aplicarlo y no sólo eso, el propio volumen, o mejor dicho, el cambio de volumen también será una buena razón. Yo, usando un delta, no puedo conseguir modelos suficientemente buenos, y no usarlo es como tirar una moneda al aire, puede que funcione y puede que no...

