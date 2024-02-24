Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2840
No me lo puedo imaginar... tenemos un conjunto de datos etiquetados, queremos entrenar lo más cerca posible de estas etiquetas. Si tomamos otro criterio no relacionado con ellas, ¿estas etiquetas dejan de importar?
Ese es el punto, nos estamos alejando un poco del tipo de optimización (aprendizaje) que es común en el MO clásico. Nos estamos moviendo hacia la optimización en un sentido más amplio (como en MT5, por ejemplo). Pero al mismo tiempo queremos conservar la potencia y flexibilidad de los modelos utilizados en MO.
Siempre me ha confundido la brecha conceptual entre la optimización de MT5 y la aplicación de MO. Estaría bien disponer de opciones para enfoques intermedios.
Es como si Fomenko no oyera lo que se dice. Ya he dicho varias veces que el comprobador no afecta a la rentabilidad ni a la capacidad de la ST para trabajar de forma rentable en el futuro. El comprobador es una herramienta, nada más. Un algoritmo de optimización es una herramienta y nada más. Es como discutir sobre el "éxito" de una pala para ganar dinero.
Así es, una conversación entre sordos y ciegos.
Yo escribo que la optimización con criterio no es necesaria porque los mercados financieros NO son estacionarios, y tú escribes que algo entiendo de optimización.
Éxito, los alquimistas llevan varios cientos de años convirtiendo todo en oro.
Cuanto más adecuado sea el criterio de evaluación, más adecuado será el comportamiento del modelo ante los nuevos datos. elegir el mejor OA significa elegir la mejor herramienta para optimizar el CRITERIO. No puede ser culpa del OA ni del evaluador. La culpa es del criterio.
La robustez de la OA no tiene NADA que ver con el criterio de evaluación, porque el criterio es exactamente uno: acertar o no el sentido de la operación. Pero esto último depende del conjunto y propiedades de los predictores
La robustez de la ST no tiene NADA que ver con los criterios de evaluación, porque el criterio es exactamente uno - adivinar o no la dirección del comercio. Pero este último depende del conjunto y las propiedades de los predictores
Aquí, es absolutamente necesario inventar un criterio de robustez de la ST y optimizar en función de él) De nuevo obtendremos la misma optimizaciónsobre la historia, pero en un perfil diferente).
Ya está. No entiendo la alergia de algunos camaradas a la palabra "optimización".
La optimización debe considerarse como un proceso de búsqueda de la mejor solución. la mejor solución de un modelo rob usto. Si el modelo no es robusto (criterio de evaluación débil), entonces, como se suele decir, "no culpes al espejo" (culpa a la optimización).
Ya está. No entiendo la alergia de algunos compañeros a la palabra "optimización".
La optimización debe considerarse como un proceso de búsqueda de la mejor solución. la mejor solución de un modelo robusto.
No es una definición exacta, y si el proceso de búsqueda no está en el modelo, entonces no es optimización? )
Yo, por ejemplo, creo código utilizando herramientas de optimización...
La optimización es "la búsqueda matemática de parámetros inobservables según un criterio de utilidad elegido".
Algo así
Decidí operar Eurobucks por un minuto, sin ningún indicador.
Ni un solo punto negativo, las entradas son precisas, lo que significa que todavía tengo cierta comprensión del mercado...
Pero también analizarme a mí mismo desde el exterior, cómo hago análisis, tomar decisiones, etc ... No me puedo imaginar cómo poner algo como esto en la máquina, dado mi ya obviamente no el nivel inicial en el MO....