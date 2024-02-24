Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 250

pantural:
De acuerdo, pero ¿y si trabajamos como limitadores, cotizando, situándonos a ambos lados como en los cambios de divisas, vendiendo liquidez? ¿Por qué necesita predicciones?
pantural:
Esa es la respuesta, poner limitadores en ambos lados y obtener un beneficio sin riesgo.
Todas las operaciones requieren predicciones de las condiciones futuras del mercado, sin importar las tendencias, los pullbacks, la MM, el arbitraje, la volatilidad, en todas partes.
 

interesante de ver

https://www.youtube.com/watch?v=p5UngSem9f0

 

Requiere mucho tiempo.

¿Alguien puede decirme cómo introducir una matriz, para su análisis y posterior diagnóstico mediante transformadas wavelet?

No soy muy bueno en wavelets, pero aquí se publicaron algunos ejemplos con el paquete dplR, así que me basaré en ellos.

1) Se trata de una serie temporal, por lo que la matriz debe convertirse de alguna manera en un vector largo. Por ejemplo, cada fila de la matriz es como una ventana deslizante de longitud 9, y el desplazamiento de la ventana en cada nueva fila = 0,5. Añadiré un último elemento de cada segunda fila al vector. Sería mejor que tomaras tu vector tal cual, sin las ventanas deslizantes ni las matrices.
Tengo una serie de tiempo como esta - 1 1 1 1 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 1 1 1 1 1.

2) Lo que está sombreado en el gráfico no es fiable y no puede utilizarse para hacer previsiones futuras. El color "más a la derecha de la escala" en la zona no sombreada de la derecha es verde (para los períodos 2 a 8).
Y la respuesta sería "actualmente los períodos de 2 a 8 dominan", lo que es realmente inútil. Cualquiera que sea el vector de entrada, esa es la respuesta :).

inputMatrix <- t(matrix(c(1,    1,      1,      1,      1,      2,      4,      6,      8,
                          1,    1,      1,      1,      2,      3,      5,      7,      9,
                          1,    1,      1,      1,      3,      4,      6,      8,      10,
                          1,    1,      1,      2,      4,      5,      7,      9,      11,
                          1,    1,      1,      3,      5,      6,      8,      10,     12,
                          1,    1,      1,      4,      6,      7,      9,      11,     13,
                          1,    1,      1,      5,      7,      8,      10,     12,     14,
                          1,    1,      2,      6,      8,      9,      11,     13,     15,
                          1,    1,      3,      7,      9,      10,     12,     14,     16,
                          1,    1,      4,      8,      10,     11,     13,     15,     17,
                          1,    2,      5,      9,      11,     12,     14,     16,     18,
                          1,    3,      6,      10,     12,     13,     15,     17,     19,
                          1,    4,      7,      11,     13,     14,     16,     18,     20,
                          1,    5,      8,      12,     14,     15,     17,     19,     21,
                          1,    6,      9,      13,     15,     16,     18,     20,     22,
                          2,    7,      10,     14,     16,     17,     19,     21,     1,
                          3,    8,      11,     15,     17,     18,     20,     22,     1,
                          4,    9,      12,     16,     18,     19,     21,     1,      1,
                          5,    10,     13,     17,     19,     20,     22,     1,      1,
                          6,    11,     14,     18,     20,     21,     1,      1,      1,
                          7,    12,     15,     19,     21,     22,     1,      1,      1,
                          8,    13,     16,     20,     22,     1,      1,      1,      1,
                          9,    14,     17,     21,     1,      1,      1,      1,      1,
                          10,   15,     18,     22,     1,      1,      1,      1,      1
                         ), ncol=24, nrow = 9))

#создаём из матрицы временной ряд
for(i in seq(from = 1, to = nrow(inputMatrix), by = 2)){
  if(i==1){
    #первая строка матрицы берётся как есть`
    tsVector <- inputMatrix[i,]
  }else{
    #от каждой строй строки берётся последний элемент
    tsVector <- c(tsVector, inputMatrix[i,ncol(inputMatrix)])
  }
}

#полученный вектор
tsVector

library(dplR)

#рассчёт вейвлетов
waveletObj <- morlet(tsVector)

#показать расчитанные коэффициенты
waveletObj

#график
 wavelet.plot(waveletObj)


 
Dr.Trader:

¡Ooo gracias, lo investigaré!
 

Lo que la R

¿Alguien sabe si hay que convertir los números en valores trigonométricos para la transformada wavelet?

¿O qué hay que convertir para empezar a calcular?

¿Qué es R?

 
Top2n:

¿Qué es R?

¿Has probado a usar Google?
 
mytarmailS:
¿has probado a usar google?
Bueno, si el radio, entonces de nuevo no está muy claro. Definitivamente no es un lenguaje de programación))
 
¿Alguien ha intentado aplicar sus conocimientos en este ámbito a la predicción de apuestas deportivas -tenis, fútbol, etc.- o a la escritura de bots para el póker/pref?
 
Top2n:

¿Qué es R?

La transformada de Fourier da resultados en números complejos donde hay partesreales e imaginarias. R en esas fórmulas significa trabajar sin parte imaginaria.
