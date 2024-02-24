Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 247
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Me refiero a las estadísticas de predicción, ¿cuántas veces adivinas la dirección del mercado
Digamos 0,5.
No hay ventajas, así que lo drenarás.
Por supuesto, ahora dirá que el volumen es diferente y así sucesivamente. Perdí 10 operaciones por un rublo, añadí una por 100 rublos, pero significa que SABES que el mercado irá por el camino correcto en esta operación, en general, necesitas sopesar el volumen
Ninguna ventaja significa que se venderá, es decir.
Al mismo tiempo, consigo ganar al menos un 0,5% del valor de la operación cada día laborable. Al 50% de las operaciones perdedoras.
Vuelve a leer los posts anteriores y entenderás de dónde viene el beneficio.
Si lo supiera, no habría entrado en operaciones no rentables)). Y siempre trabajo con el mismo volumen, sin aumentar ni disminuir.
Al mismo tiempo, consigo ganar al menos un 0,5% del valor de la operación cada día laborable. Y estoy perdiendo el 50% de todas mis operaciones.
Eso no es posible, es como si te pones a demostrarme que 2*2 = 5, o luego me dices que tienes "porcentajes" propios y multiplicación y demás
Veinticinco de nuevo). Si pierde 10 peniques o gana 30-40 peniques con una probabilidad de 0,5, tendrá 20-30 peniques de beneficio por operación. Los costes de transacción están incluidos en el importe. ¿Qué es lo que no hay que hacer?
La probabilidad de 0,5 de que pierdas significa que 0,5 ganarás, es como tirar una moneda al aire, si apuestas el mismo lote, obtienes un extravío al azar
¡¡¡HOLA!!!
comunicación off-topic, basta...
¡¡¡HOLA!!!
comunicación off-topic, basta...
En mi opinión, muy en el tema. Por cierto, ¿tiene esto en cuenta el Ministerio de Defensa?