pantural:
Me refiero a las estadísticas de predicción, ¿cuántas veces adivinas la dirección del mercado
Digamos 0,5. Exactamente, el 50% de las operaciones son perdedoras.
 
Yuriy Asaulenko:
Digamos 0,5.

No hay ventajas, así que lo drenarás.

Por supuesto, ahora dirá que el volumen es diferente y así sucesivamente. Perdí 10 operaciones por un rublo, añadí una por 100 rublos, pero significa que SABES que el mercado irá por el camino correcto en esta operación, en general, necesitas sopesar el volumen

 
pantural:
Ninguna ventaja significa que se venderá, es decir.

Al mismo tiempo, consigo ganar al menos un 0,5% del valor de la operación cada día laborable. Al 50% de las operaciones perdedoras.

Vuelve a leer los posts anteriores y entenderás de dónde viene el beneficio.

Si lo supiera, no habría entrado en operaciones no rentables)). Y siempre trabajo con el mismo volumen, sin aumentar ni disminuir.

 
Yuriy Asaulenko:

Al mismo tiempo, consigo ganar al menos un 0,5% del valor de la operación cada día laborable. Y estoy perdiendo el 50% de todas mis operaciones.

Eso no es posible, es como si te pones a demostrarme que 2*2 = 5, o me dices luego que tienes tus propios "porcentajes" y multiplicación, etc.
 
pantural:
Eso no es posible, es como si te pones a demostrarme que 2*2 = 5, o luego me dices que tienes "porcentajes" propios y multiplicación y demás
Ya está otra vez). Si con probabilidad 0,5 pierde 10r o gana 30-40r, tiene un beneficio de 10-15r por transacción. Los costes de transacción están incluidos en el importe. ¿Qué no puede estar aquí?
 
Yuriy Asaulenko:
Veinticinco de nuevo). Si pierde 10 peniques o gana 30-40 peniques con una probabilidad de 0,5, tendrá 20-30 peniques de beneficio por operación. Los costes de transacción están incluidos en el importe. ¿Qué es lo que no hay que hacer?
La probabilidad 0,5 de perder significa que 0,5 de ganar, es decir, como lanzar una moneda al aire, si se apuesta el mismo lote, se obtiene una fluctuación aleatoria
 
pantural:
La probabilidad de 0,5 de que pierdas significa que 0,5 ganarás, es como tirar una moneda al aire, si apuestas el mismo lote, obtienes un extravío al azar
Si tiras una moneda al aire, la probabilidad de acertar es de 0,5, pero cuando ganas, tu retorno no es una apuesta, sino 3-4 apuestas, y cuando pierdes, la pérdida es sólo tu apuesta. No entiendo qué es lo que no está claro.
 

¡¡¡HOLA!!!

comunicación off-topic, basta...

 
mytarmailS:

¡¡¡HOLA!!!

comunicación off-topic, basta...

En mi opinión, muy en el tema. Por cierto, ¿el Ministerio de Defensa lo tiene en cuenta de alguna manera?
 
Yuriy Asaulenko:
En mi opinión, muy en el tema. Por cierto, ¿tiene esto en cuenta el Ministerio de Defensa?
