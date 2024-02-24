Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2383
gracias
Pruebas sobre 10 años de cotizaciones de la M5 ... Deberían ocultarles el terminal antes de que creen problemas para el presupuesto familiar.
Vital, ¿necesita ayuda?)
No, la última vez que optimicé fue en 2015, en ese momento tenía poca experiencia y no era especialmente consciente del autoengaño. Y todo esto fue en mt4, ahora es curioso que optimice en mt4.
He encontrado una forma de generar dichas reglas que funcionan tanto en la bandeja como en la prueba, finalmente MLEEP....
mi corredor, mi bandeja y mi prueba
¡¡¡SU corredor SUS datos y prueba en 9 años pasa !!!
¡¡¡¡¡¡¡Grial encontrado!!!!!!!
Lo curioso es que mañana estaré fuera del foro, cerca de un mes, muy desafortunadamente (quiero compartir pero no tengo tiempo, cuando pueda escribir lo que hay que hacer y cómo hacerlo...
Para operar cómodamente, necesitas hacer 200-400 de estas reglas(o patrenov si quieres)
Para entender la escala, mi débil ordenador portátil puede extraer entre 5 y 8 reglas al día
¿No puedes descargar el terminal?
Lo intenté una vez, un par de días)))) Depende del corredor, y sinceramente no he tenido una descarga de 10 años en 4k. Sólo 5 o 6 años.
Vuelve) las reglas necesitan más múltiplos. Aunque te mostrará el camino correcto para empezar)
Sólo a través del asesor. En el modo de ticks reales. Tengo algunos intentos. No es conveniente, pero puedo usar cualquier formato de salida que quiera.
En idea, uno debería almacenar todos los ticks en la base de datos y cargar periódicamente los nuevos allí, pero hasta ahora no puedo...).
No sé si es cierto o no, pero seguro que sí).
Sí, y el MA con gran promedio ayuda. Aunque a veces se sale de los límites, pero espera y todo funciona.
En teoría, hace tiempo que ha madurado la necesidad de contar con bases de datos normales de actas de metacuotas, actualizadas al menos una vez al año. No es tan caro).
Las personas diferentes en general siempre tienen muchos problemas personales sin resolver, no necesariamente para compartirlos )
Quería compartir lo de las metacitas. Podrían haber fidelizado el servicio a los clientes).
El 4 no se ha desarrollado durante mucho tiempo, deberías saberlo.