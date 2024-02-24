Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1703
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Cuando piensas (tu intelecto resuelve un problema)¿tienes que comunicarte con alguien en ese momento?
Sigues sin poder sacar tu definición "gusanera" de inteligencia, así que ahora nos comunicamos en diferentes idiomas
¿No le parece una desventaja la sobreexigencia de datos? He oído que los NS que reconocen las señales de tráfico se equivocan si tienen una pequeña pegatina en el lateral. ¿Quizá esta supersensibilidad no sea necesaria?
Esto es un poco diferente. Cuando te equivocas en la enseñanza, esencialmente le estás enseñando algo que no sabes. Recuerda que la NS es como un niño, necesita que le digas exactamente lo que quieres que haga. Al fin y al cabo, el resultado lo interpretarás en función de tus ideas sobre el aprendizaje, y en realidad estaban desdibujadas, como una opción.
Consejo del día. Coloque los vectores de entrada como una esfera desde el origen del sistema de coordenadas esto permite que no haya ambigüedad y evita la inconsistencia.
Tal vez mi comprensión de la IA sea floja. Pero, en general, la IA es precisamente un sistema que interactúa con los humanos. Si la IA no interactúa con los humanos proporcionando una interfaz visual y de voz fácil de usar, y funciona en modo oculto,entonces es sólo un programa. ¿No es así?
¡¡¡¡¡SI!!!!!
Eso es exactamente lo que estoy diciendo.
El intelecto es unalgoritmo de elección, de transformación de la información, que se modifica por sí mismo y del que surgen módulos de información que no eran conocidos previamente por el sujeto y que no entraron en él en forma ya preparada desde el exterior
Esto no es la razón, es la única forma de pensar conocida, y la estás confundiendo con la razón.
Confundes el sillín de una bicicleta con la propia bicicleta y quieres que el sillín monte.
Esto es un poco diferente. Cuando te equivocas en la enseñanza, esencialmente le estás enseñando algo que no sabes. Recuerda que la NS es como un niño, necesita que le digas exactamente lo que quieres que haga. Después de todo el resultado lo interpretará en el marco de sus ideas sobre el aprendizaje, y en realidad son borrosas, como una opción.
Consejo del día. Colocar los vectores de entrada en forma de esfera a partir del origen del sistema de coordenadas, permite lograr la unicidad y eliminar la incoherencia.
Bien. Sé que NS está entrenado para captar una invariante recurrente en los datos. Es esencialmente un enfoque estadístico. Entonces, ¿por qué un pequeño error puntual tiene un impacto tan importante en la formación? Una persona no se dará cuenta y se olvidará, pero la formación de la red se romperá?
Un error no es sólo un error. Un pequeño error puede tener un gran impacto.
Y no se pide a la NS que recoja datos repetitivos. Se le pide que identifique patrones ocultos para obtener el resultado correcto en ausencia de datos repetitivos. Comprender la generalización. Cuando tenemos un dominio finito de datos, pero sólo tenemos el 50% de esos datos. La red aprende e identificando un patrón puede construir el resto de los datos que no ha visto. Es como reconstruir viejas secuencias de vídeo a las que les faltan píxeles y que la red elabora por su cuenta.
¡¡¡¡¡SI!!!!!
Eso es exactamente lo que estoy diciendo.
El intelecto es unalgoritmo de elección, de transformación de la información, que se modifica por sí mismo y del que surgen módulos de información que el sujeto no conocía previamente y que no han entrado en él en forma ya preparada desde el exterior
Esto no es la razón, es la única forma de pensar conocida, y la estás confundiendo con la razón.
Confundes el sillín de una bicicleta con la propia bicicleta y quieres que el sillín monte.
Probablemente lo obvie, pero ahí, en las competiciones, el muestreo es estacionario, no hay rasgos especialmente basura, es decir, las condiciones no son las que trabajamos, y sólo estoy pensando en la mejor manera de preparar los datos teniendo en cuenta estas características. (La solución aún no es definitiva, pero es una tarea importante).
Los diferentes modelos de construcción de árboles son buenos, pero por el momento no se pueden cargar en un archivo separado, y por lo tanto no se pueden incrustar en el Asesor Experto, lo cual es malo.
Te he dado un enlace para ver las divisiones de los datos de JOT. Aquí se descarga el modelo completo en un archivo. Luego se leen las divisiones.
No me gusta la falta de postprocesamiento en el boosting - cuando después del entrenamiento se simplifica el modelo descartando los árboles débiles. No entiendo por qué no lo hacen.
En el refuerzo, por definición, todos los árboles son importantes. Cada una de las sucesivas perfecciona todas las anteriores. Si se desecha un árbol en el medio, todos los que le sigan funcionarán con datos incorrectos; hay que volver a entrenarlos sin tener en cuenta el árbol desechado. El primer árbol será una réplica muy fiel del árbol descartado.
Las hojas de los árboles individuales en el boosting son débiles - pequeña integridad - menos del 1% y es malo que este parámetro no se pueda ajustar,
Sí. Las hojas individuales del escribano son incompletas, porque se complementan con las respuestas de las hojas de otros árboles refinadores. Y sólo las respuestas acumuladas de, por ejemplo, 100 árboles, dan la respuesta correcta.
Intentar obtener algo válido de una sola hoja del modelo de refuerzo es imposible.
Las 100 respuestas de 100 árboles se suman en el boosting, cada una da por ejemplo 0,01 en total = 1. El valor de 1 hoja = 0,01 - ¿qué quieres obtener de él? No hay nada en él. Sólo la suma de 100 hojas dará la respuesta correcta.
De hecho, allí el 1er árbol es fuerte y da por ejemplo 0,7, el resto acercan la suma a 1. Si sólo se consideran las hojas del primer árbol por separado, pero creo que son más débiles que cualquier árbol del bosque aleatorio, debido a su menor profundidad.
El bosque aleatorio tiene una media, por ejemplo, cada hoja de 100 árboles = 1, la media también = 1. En ella, los zorros están completos, pero con variaciones aleatorias. Pero una multitud de 100 respuestas, da una media como respuesta razonablemente precisa.
Como un verdadero comerciante, conseguí dos alces y me recargaron mi modelo. El comercio no es un negocio gratificante :-)
No estoy confundido. Separé claramente el programa sobre algoritmos convencionales, sobre redes neuronales, IA e Inteligencia.
Me rindo...