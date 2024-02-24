Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1617

mtyvnel:
Ayúdame y escribe cómo hacer que el EA abra operaciones sólo en GBPJPY. Y analice el gráfico donde se encuentra. Gracias.
Sustituir _Símbolo por "GBPJPY"
 
Mihail Marchukajtes:
Sí, lo harán. Pronto. Accidentalmente escribí un libro cuando empecé a preparar la conferencia, pero lo principal es que quiero presentarles la teoría de la recapacitación. Quiero someterlo a juicio público, por así decirlo :-)

Ya no me lo puedo creer, sois como el niño que gritaba "lobos, lobos..." y luego nadie le creía((

 
Mihail Marchukajtes:
La última versión de Reshetov fue la 14ª. Me armé de valor y completé el optimizador hasta la versión 15 y así lo decidí personalmente.

Quiero hacer mi neuro indicador para MT5. Pregunta: ¿pasará el indicador los procedimientos formales para ser incluido en la biblioteca de indicadores si tiene tales limitaciones?

1. el usuario debe permitir WebRequest en la configuración de MT.

2. El backtest no funcionará, pero al inicio se cargará un pequeño historial - desde el momento actual de una vela 100 atrás.

 
... ¿O debe hacerse como asesor? ¿Podría un asesor así entrar en un catálogo?
 
Kesha Rutov:

Realmente eres un tonto. Mira mi nombre. Me llamo Mikhail y tengo un apellido completamente diferente por el momento. No mientas....
 
Kesha Rutov:

Los vendedores tienen su nombre y apellido reales, utilizan sus pasaportes.
 
Aliaksandr Hryshyn:
Los vendedores tienen un nombre y un apellido reales, utilizan un pasaporte.

Eso es lo que estoy diciendo. Así es como saco mi dinero del foro MKUL5. ¿Quién me dejaría hacerlo bajo un seudónimo? Mientras tanto, la pregunta es. ¿Cómo no confiar en esta bestia?


 
Hola ! Soy un trader desde hace unos 11 años, operando manualmente en Gunn, pero también me he aficionado a las redes neuronales. He resuelto este problema. Sólo quiero ayudarte, tienes un enfoque equivocado de los negocios. Juro por Dios que esto no es una broma, aquí está el autor de este artículo, donde encontré la respuesta a todas mis preguntas, sólo tenía un error en el código con el asesor y la secuencia de comandos, volví a escribir todo y he estado operando durante casi un año en todos los pares de divisas y marcos de tiempo, trato no menos de 15 minutos. El programa le ofrece una previsión de precios, cuántos pips alcanzará el precio y dónde. https://www.mql5.com/ru/articles/830 ... Todo funciona, solo hay que reescribir el código, tiene un error ahí. No vendo nada y no hago publicidad de nada, sólo vengo a leer sus correos electrónicos todos los días y quiero ayudar en lo que pueda.
Нейросети бесплатно и сердито - соединяем NeuroPro и MetaTrader 5
Нейросети бесплатно и сердито - соединяем NeuroPro и MetaTrader 5
  • www.mql5.com
Программа NeuroPro создана в одном из российских институтов в 98-м году, но не теряет своей актуальности и по сей день. Она успешно работает и на Windows XP, и на Vista, и на 7-ке. Проверить ее работу на более новых Windows я пока не имел возможности. Версия 0.25 распространяется бесплатно, ее можно найти на многих сайтах в Интернете. NeuroPro...
 

Aquí está comerciando me dijeron exactamente, por lo que en una máquina semiautomática con un programa. Encuéntralo en MYFXBOOK Leo23 . También es una red neuronal.


