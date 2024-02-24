Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1617
Ayúdame y escribe cómo hacer que el EA abra operaciones sólo en GBPJPY. Y analice el gráfico donde se encuentra. Gracias.
Sí, lo harán. Pronto. Accidentalmente escribí un libro cuando empecé a preparar la conferencia, pero lo principal es que quiero presentarles la teoría de la recapacitación. Quiero someterlo a juicio público, por así decirlo :-)
Ya no me lo puedo creer, sois como el niño que gritaba "lobos, lobos..." y luego nadie le creía((
La última versión de Reshetov fue la 14ª. Me armé de valor y completé el optimizador hasta la versión 15 y así lo decidí personalmente.
Yura, deja de esconderte, todo el mundo entiende todo hace tiempo :)
Desde el principio no creí en la versión sobre la muerte ni en ir a los vigilantes.
Quiero hacer mi neuro indicador para MT5. Pregunta: ¿pasará el indicador los procedimientos formales para ser incluido en la biblioteca de indicadores si tiene tales limitaciones?
1. el usuario debe permitir WebRequest en la configuración de MT.
2. El backtest no funcionará, pero al inicio se cargará un pequeño historial - desde el momento actual de una vela 100 atrás.
Los vendedores tienen un nombre y un apellido reales, utilizan un pasaporte.
Eso es lo que estoy diciendo. Así es como saco mi dinero del foro MKUL5. ¿Quién me dejaría hacerlo bajo un seudónimo? Mientras tanto, la pregunta es. ¿Cómo no confiar en esta bestia?
Aquí está comerciando me dijeron exactamente, por lo que en una máquina semiautomática con un programa. Encuéntralo en MYFXBOOK Leo23 . También es una red neuronal.