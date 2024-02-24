Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1410
Entonces arrástrate a un rincón y no comas más.
https://www.youtube.com/watch?v=PZ1qS19BzXY
Una captura de pantalla de este vídeo de una de las formaciones empresariales: ni un solo hombre en la sala)) ¿Por qué es así? Aparentemente el instinto de las damas va allí para encontrar un macho rico. Pero no hay suerte, sólo hay un tipo en el escenario y se lleva su dinero.
¿Tal vez sea una formación sobre cómo encontrar un buen marido? O vinieron a ver a su ídolo...
En general, hay un hombre cerca del escenario, pero no está claro desde el público o el organizador.
¿Tal vez sea una sesión de entrenamiento sobre cómo encontrar un buen marido? O tal vez vinieron a ver a su ídolo...
El ingeniero de sonido.
sonda.
Ya veo. Objetivamente, sí, las mujeres son más emocionales y, por tanto, más fácilmente susceptibles a la hipnosis y la PNL.
Pero no entiendo, ¿esto demuestra que la psicología, como ciencia, sólo es perjudicial para las personas?
¿Crees que estos entrenamientos no ayudan realmente a nadie? Lo dudo.
El mercado es una multitud, y la multitud de hombres se comporta como una mujer individual, instintiva, intuitiva y testaruda (como nuestra Maxim), si entiendes a las mujeres entonces entiendes el mercado = operar para obtener beneficios, o aplicar esta habilidad a otras áreas, la política por ejemplo.
Hay dos cosas que nunca llevarán al éxito: diferenciar la PA y meterse en la formación psicológica.
Así que ARMA está bien, pero ARIMA es demasiado)
Estoy de acuerdo, en general intento arreglármelas con AR)