Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1234
a los sufridores se les volvió a mostrar el grial por un momento, como el sudario de Jesús, y luego se les escondió en un lugar apartado... eh, ojalá hubiera captado esta aparición al pueblo...
Kesha, al parecer demasiado borracha, sacó un bonito indicador de tendencia/plano, pero al parecer SanSanych subió corriendo y lo borró inmediatamente. Me molesté...
¡¡¡NO FUI YO QUIEN BORRÓ EL POST!!! No sé qué se ha borrado. Publicando por tercera vez.
Gracias. Que quede para la historia. Si funciona en la vida real, es ciertamente digno de mención.
Kesha, haz la de diciembre, al menos compara...
Si es una coincidencia, la tiraré...
tranquilizado
Gracias.
Entonces, ¿crees que funciona a posteriori, en la historia? Entonces es un fracaso. Estoy de acuerdo.
El cálculo va de derecha a izquierda.
no hay señal por el momento.
mierda
Desterrar lo impuro, Inocente no es así.
Inocencio, no des un pavo.
Creo que...
He señalado el error, corríjalo.
pero eso no es todo.