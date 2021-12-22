Dos RSI en la misma ventana
Me lo he encontrado hecho pero no soy capaz de encontrar la manera de hacerlo.
Dos RSI de distinto periodo pero en la misma ventana.
La pregunta es:
¿Es posible introducir, dos veces, el mismo indicador en la misma ventana?
En otras plataformas se puede y yo lo he hecho.
En mql5 no lo he conseguido todavía.
Buenos días Tolon. Si muestras tus intentos nos será más fácil ayudarte. Una cosa es echarte un cable, y la otra es hacer alguno de nosotros tu trabajo. Para esto último está la sección freelance de programadores, que obviamente cobra por su trabajo .
Gracias por contestar.
Mis intentos no pasan de Insertar > Indicadores > Osciladores > Stochastic Oscillator - dos veces: que resulta en dos osciladores estocasticos en dos ventanas distintas.
En otras plataformas, hace años, bastaba con arrastrar y soltar para conseguir que los dos estuvieran juntos en la misma ventana y supongo que, lo que yo hacía hace años en otras plataformas, tambien se puede hacer en mql5 y alguien lo sigue haciendo mql5 sin más y puede estar dispuesto a compartir su mayor experiencia con el último de la fila.
Ah, de acuerdo. No sé por qué pensaba que lo querías hacer mediante programación de un indicador personalizado.
Lo que yo quería hacer está muy claro en la cabecera del foro.
Intercambiar experiencias con tráders de todo el mundo.
Lo de solicitar servicios de pago a los Asesores Expertos Freelanders supongo que va por otro camino.
Me gusta la idea de tener dos osciladores iguales (de distinto periodo) en la misma ventana porque aprovecha el espacio y además es más elocuente a la vista. Pero pueden estar separados en distintas ventanas y significan lo mismo.
Es posible, Tolon...te explico.
Primero agregas el RSI al gráfico desde Insertar/...
Después desde el navegador lista de Indicadores/Examples coges el RSI y lo arrastras al RSI del grafico...el resultado es el que buscas, 2 RSI solapados. Válido con la mayoría de indicadores siempre y cuando trabajen separados.
Muchas gracias Miguel.
Pueba superada.
