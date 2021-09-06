Problema acceso a customer service
Tengo problema de acceso a customer service desde el 27 de agosto no me carga indica que esta inhabilitada, envío correo a service@face_forex.com y tampoco tengo respuesta alguien sabe que puede estar sucediendo con servicio al cliente de MT5?
jamoya60:
Creo que estás confundido.
MT5, es decir, Metatrader 5, es un software de la empresa Metaquotes.
El equivalente de Atención al Cliente de Metaquotes es la Mesa de Servicio (Service Desk), al que se contacta mediante esta web.
El correo que indicas, debe ser el correo de un broker, algo que no tiene nada que ver con la página en donde estás.
Para contactar con tu broker, busca los medios necesarios, pero desde aquí nadie te puede ayudar.
En la parte baja de esta página puedes ver que Metaquotes no es un bróker.
