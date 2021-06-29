Existe un numero maximo de indicadores que se pueden añadir a mt4?
Estoy intentando añadir varios indicadores mas para ir probando en mt4 y no me deja añadirlos, directamente no aparecen cuando abro el navegador desde el programa, sin embargo si que estan pegados dentro de la carpeta que he creado.
Alguien sabe si existe un numero maximo? La verdad que tengo añadidos muchos para ir probándolos.
Un saludo.
has puesto la carpeta dentro de la carpeta base "Indicators"?
estas poniendo de la version correcta (ex4 para MT4 o EX5 para MT5)?
puedes reiniciar la MT para garantizar la compilacion
Cuentanos como sigue y adjunta alguna imagen en caso de ser necesario
Saludos!!!
has puesto la carpeta dentro de la carpeta base "Indicators"?
estas poniendo de la version correcta (ex4 para MT4 o EX5 para MT5)?
puedes reiniciar la MT para garantizar la compilacion
Cuentanos como sigue y adjunta alguna imagen en caso de ser necesario
Saludos!!!
Gracias por responder, Miguel
Hago todo eso que dices, añado desde el propio mt4 a la carpeta de indicadores, los mismos, con extensión ex4, y al abrir el navegador desde el mt4, no aparecen todos los que he añadido.
Unos si y otros no.
Gracias por responder, Miguel
Hago todo eso que dices, añado desde el propio mt4 a la carpeta de indicadores, los mismos, con extensión ex4, y al abrir el navegador desde el mt4, no aparecen todos los que he añadido.
Unos si y otros no.
Es posible que entonces este Corrupto o mal compilado (o sea un file falso que tiene una extension equivocada) y por eso no lo puede "leer" la MT4.
Algun mensaje en la pestaña experts y/o Journal?
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Estoy intentando añadir varios indicadores mas para ir probando en mt4 y no me deja añadirlos, directamente no aparecen cuando abro el navegador desde el programa, sin embargo si que estan pegados dentro de la carpeta que he creado.
Alguien sabe si existe un numero maximo? La verdad que tengo añadidos muchos para ir probándolos.
Un saludo.