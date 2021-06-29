Existe un numero maximo de indicadores que se pueden añadir a mt4?

Nuevo comentario
 

Estoy intentando añadir varios indicadores mas para ir probando en mt4 y no me deja añadirlos, directamente no aparecen cuando abro el navegador desde el programa, sin embargo si que estan pegados dentro de la carpeta que he creado.

Alguien sabe si existe un numero maximo? La verdad que tengo añadidos muchos para ir probándolos.

Un saludo.

 
lpn55i:

Estoy intentando añadir varios indicadores mas para ir probando en mt4 y no me deja añadirlos, directamente no aparecen cuando abro el navegador desde el programa, sin embargo si que estan pegados dentro de la carpeta que he creado.

Alguien sabe si existe un numero maximo? La verdad que tengo añadidos muchos para ir probándolos.

Un saludo.

has puesto  la carpeta dentro de la carpeta base "Indicators"?
estas poniendo de la version correcta (ex4 para MT4 o EX5 para MT5)?
puedes reiniciar la MT para  garantizar la compilacion

Cuentanos como sigue y adjunta alguna imagen en caso de ser necesario

Saludos!!!


 
Miguel Antonio Rojas Martinez:

has puesto  la carpeta dentro de la carpeta base "Indicators"?
estas poniendo de la version correcta (ex4 para MT4 o EX5 para MT5)?
puedes reiniciar la MT para  garantizar la compilacion

Cuentanos como sigue y adjunta alguna imagen en caso de ser necesario

Saludos!!!


Gracias por responder, Miguel

Hago todo eso que dices, añado desde el propio mt4 a la carpeta de indicadores, los mismos, con extensión ex4, y al abrir el navegador desde el mt4, no aparecen todos los que he añadido.

Unos si y otros no.

 
lpn55i:

Gracias por responder, Miguel

Hago todo eso que dices, añado desde el propio mt4 a la carpeta de indicadores, los mismos, con extensión ex4, y al abrir el navegador desde el mt4, no aparecen todos los que he añadido.

Unos si y otros no.

Es posible que entonces este Corrupto o mal compilado (o sea un file  falso que tiene una extension equivocada) y por eso no lo puede "leer" la MT4.

Algun mensaje en la pestaña experts y/o Journal?

Nuevo comentario