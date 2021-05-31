No instala indicador. MT4 lo borra
Miguel Antonio Rojas Martinez:Aquí está. Se llama daxlover. Jiji
Escribe el comentario Exacto (o una captura) que arroja en la pestaña Experts
Saludos!
Escribe el comentario Exacto (o una captura) que arroja en la pestaña Experts
Saludos!
Archivos adjuntos:
rafajesusmoran:No sé si se ve bien. Pone "Custom indicator ... Removed"
Aquí está. Se llama daxlover. Jiji
Aquí está. Se llama daxlover. Jiji
rafajesusmoran:Eso tampoco aporta demasiada información. En cualquier caso, deberás ponerte en contacto con el vendedor. Porque puede ser cualquier cosa: que la licencia haya expirado, que tenga algún error de programación, que no funcione en gráficos de M1...
No sé si se ve bien. Pone "Custom indicator ... Removed"
No sé si se ve bien. Pone "Custom indicator ... Removed"
Igualmente no voy a hablar mal de nadie. Pero conozco a daxlover y mi consejo es que en el trading te formes usando muchas fuentes, y que después trates de aplicar tu propio criterio y metodología
Enrique Enguix Vino:Error de programación ni fin de licencia no tiene porque funciona perfectamente en todos los ordenadores menos en el mio.
Eso tampoco aporta demasiada información. En cualquier caso, deberás ponerte en contacto con el vendedor. Porque puede ser cualquier cosa: que la licencia haya expirado, que tenga algún error de programación, que no funcione en gráficos de M1...
Eso tampoco aporta demasiada información. En cualquier caso, deberás ponerte en contacto con el vendedor. Porque puede ser cualquier cosa: que la licencia haya expirado, que tenga algún error de programación, que no funcione en gráficos de M1...
Igualmente no voy a hablar mal de nadie. Pero conozco a daxlover y mi consejo es que en el trading te formes usando muchas fuentes, y que después trates de aplicar tu propio criterio y metodología
Bueno gracias de todas formas
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Buenas, intento instalar un indicador en mi plantilla y nunca lo hace, lo carga y a continuación lo borra. El tema es que con otro ordenador lo carga y ejecuta perfectamente. He probado todo ya, instalar, desinstalar, desinstalar windows, resetear el router, etc... ya no sé qué más hacer. En los logs de MT4 aparece que carga el indicador y lo borra (removed)
Alguna idea?
PD este mismo indicador lo ha instalado más gente
Gracias