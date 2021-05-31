No instala indicador. MT4 lo borra

Buenas, intento instalar un indicador en mi plantilla y nunca lo hace, lo carga y a continuación lo borra. El tema es que con otro ordenador lo carga y ejecuta perfectamente. He probado todo ya, instalar, desinstalar, desinstalar windows, resetear el router, etc... ya no sé qué más hacer. En los logs de MT4 aparece que carga el indicador y lo borra (removed)


Alguna idea?


PD este mismo indicador lo ha instalado más gente

Gracias

 
Escribe el comentario Exacto (o una captura) que arroja en la pestaña Experts 

Saludos!
 
Aquí está. Se llama daxlover. Jiji
Archivos adjuntos:
IMG_20210531_082105_227.jpg  94 kb
 
No sé si se ve bien. Pone "Custom indicator ... Removed"
 
Eso tampoco aporta demasiada información. En cualquier caso, deberás ponerte en contacto con el vendedor. Porque puede ser cualquier cosa: que la licencia haya expirado, que tenga algún error de programación, que no funcione en gráficos de M1...

Igualmente no voy a hablar mal de nadie. Pero conozco a daxlover y mi consejo es que en el trading te formes usando muchas fuentes, y que después trates de aplicar tu propio criterio y metodología
 
Error de programación ni fin de licencia no tiene porque funciona perfectamente en todos los ordenadores menos en el mio.

Bueno gracias de todas formas
