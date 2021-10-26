No puedo iniciar sesión en mql5

No me abre el Mql5 desde el Metatrader 5 al iniciar la sesión, por ende no me aparece el marketplace, que puedo hacer? Ya intente desinstalando e instalando de nuevo y probé abrir una cuenta nueva de mql5 y me pasa lo mismo 
 
sebastianmenoni:

Han cambiado la distribución de las pestañas, ahora lo verá aquí:

