Como agregar fondos a meta trader 5
don esta la opcion de agregar fondos en metatrader 5
Hola amigo, veo que eres bastante nuevo en esto, por lo que te voy a dar un consejo: NO AGREGUES FONDOS, al menos no todavía, pareciera que no entiendes muy bien lo referente al mundo del trading y no es buena idea que empieces a arriesgar tu dinero bajo esta premisa, te explico:
metatrader 5 es una plataforma, una interface que te permite abrir operaciones, cerrarlas, mover niveles de stop etc. Sin embargo, MT5 NO es un broker, por medio de la plataforma de MT5 podrás comunicarte con tu Broker para abrir/cerrar esas pocisiones ya sea en acciones, FX o cualquier otro activo. Debe abrir una cuenta con un Broker y es en dicha cuenta que depositaras fondos, el broker te dará un LOGIN y una clave para que puedas acceder a tu cuenta desde MT5 o Mt4 o cualquier otra plataforma que elijas. Te recomiendo primero, abrir una cuenta DEMO y empezar a operar de esta forma, libre de riesgo por algunos meses antes de arriesgar dinero real.
Saludos, en esta plataforma también hay traders que puedes copiar, éxito y suerte!
Hola Deivet381, qué tal? Mucho gusto.
Gracias por saludar, presentarte, y escribir una pregunta (?) correctamente detallada.
Supongo que ahí pone: ¿Dónde está la opción de agregar fondos en Metatrader 5?
Pues bien, supongo que sabes que MetaQuotes, no es un bróker: (Sólo tienes que mirar ahí abajo de esta página a la derecha)
Por lo tanto, para agregar fondos tendrás que dirigirte a tu bróker. A su página web, o al medio por el que te comuniques con ellos.
Que pases una buena tarde
Hola Deivet381,
Para agregar fondos, coloca el cursor en la esquina superior derecha, donde sale la foto de tu perfil y allí saldrá un menú donde la opción número 5 es "Pagar por servicios MQL5". Agregar fondos en esta plataforma tiene sentido si en el futuro vas a comprar algún Expert Advisor, Indicador, Utilidad, contratar servicios en Freelance, Optimizar algún Expert Advisor utilizando los agentes de la nube,... pero no para hacer trading. Para hacer trading, debes depositar directamente a tu broker. MQL5 no es un broker.
Saludos...
