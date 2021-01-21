desconexion de iphone 11 pro max con pc windows
Buen dia tengo un problema que mi iphone se desconeta y deja de recibir señales del metatrader 4 con el indicador Alerta de precio cuando reinicio la pc funciona y envia señales luego de un par de horas se desconecta y no vuelvo a recibir señales en el telefono reinicio el perfil en el metatrader 4 pero aun asi no vuelvo a recibir debo estar reiniciando la pc para que se vuelva activar la Alerta de precio que debo hacer para que la conexion este permanente segun mi ID MetaQuotes.
ArnolCh:
Amigo, estas usando la opcion de alerta de la MT4 nativa o estas usando un indicador "externo", hecho por otra persona o descargado de otro lado?
Esta seguro que tu pc si esta encendida?
Tu computadora no Hiberna o se suspende cuando esta inactiva Algunas horas ?
Revisa lo anterior, informanos un poco mas.
Saludos!!!
