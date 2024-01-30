IVA para ventas de productos
- Discusión sobre el artículo "Cómo publicar un producto en el Mercado"
¿Pero no te habías retirado del mundillo del trading por un tiempo? Pues sí que ha sido corto, sí...jeje
La pregunta se responde sola...quien paga y declara el IVA? MetaQuotes, verdad? Pues listo...Tu declaras el resto como ganancia patrimonial, igual que por el trading. Cualquier gestoría te dará la misma respuesta.
Pero vamos...que es un poco construir la casa por el tejado....primero preocúpate de ganar dinero, lo otro (Hacienda) en su debido momento.
No hombre, no...no me enfado. A mi edad es que se habla claro y sin muchas florituras. ;)
Respecto al tema del hilo...pues eso. Si el IVA MetaQuotes se lo cobra al comprador y se lo suma a tu precio de venta, ya está pagado. ¿Qué te hizo pensar que tendrías que pagarlo otra vez?
Tu en todo caso pagar a Hacienda ese beneficio como ganancia patrimonial en la casilla correspondiente de la declaración, pero nada más.
Ahora bien, si eres autónomo, tienes una empresa, etc...la burocracia es otra. En cualquier caso como digo en cualquier gestoría deberían poder solventar este tipo de dudas.
Hace 10 años no digo que no, pero hoy día ya hay mucha gente viviendo de esto (trading, productos, etc), y están o deberían estar al día sobre estas cuestiones.
Veamos...
Pongamos que tú vendes un producto por 1000$.
El comprador paga 1000$+21% IVA (1210$).
Y a ti MetaQuotes te da 800$ restando el 20% de comisión sobre el precio del producto.
Total, que el IVA ya está pagado, la comisión descontada y tú te metes 800$ en el bolsillo.
¿Mejor así? :P
Luego ya te las apañas tú con Hacienda para declarar esos 800$.
Muy interesante el hilo, lo que no tengo claro es que sea una ganancia patrimonial. Más bien tendría que ir a renta, porque los beneficios del Market se podrían considerar provenientes de una actividad económica...
