IVA para ventas de productos

Buenas noches compañeros. Tengo una duda más complicada que de costumbre.

Hoy he estado leyendo toda la documentación al respecto de las obligaciones fiscales para los residentes en la UE y en concreto para los españoles, por la venta de productos o servicios en el Market de Mql5 y me han surgido muchas dudas. 

Esto no lo resuelve ni un gestor me da mi la sensación.

Si algún residente en España, que venda productos en el market lee esto, por favor que me escriba un mensaje privado. Muchas gracias


 
Enrique Enguix Vino:

¿Pero no te habías retirado del mundillo del trading por un tiempo? Pues sí que ha sido corto, sí...jeje

 
Del trading si, del market no 😅

Este año ha sido duro para mi psicológicamente, y los beneficios que he obtenido posiblemente no han compensado el esfuerzo y las preocupaciones que me ha dado. Así que me he parado de momento para recargar pilas. Los propósitos de año nuevo, ya sabes

Pero la pregunta no era esa pájaro, ya sabía que aparecerías para darme caña 😂
 
Pero vamos...que es un poco construir la casa por el tejado....primero preocúpate de ganar dinero, lo otro (Hacienda) en su debido momento.

 
Jaja, joer Miguel, pues quería saber si lo pagaba Metaquotes o me iba a costar pagarlo a mi junto con las comisiones de venta. 

Yo no tengo la culpa de que sepas más que el que creó Metaquotes, no te enfades 😉
 
La combinación de estas dos frases es lo que me ha hecho dudar: 

"Las Licencias de los Produtos se ofrecen a los usuarios al precio que usted determina a su propio criterio. Si, a juicio de MetaQuotes Ltd, la venta de las Licencias de los Productos debe someterse al pago de Impuestos, usted dará permiso a MetaQuotes Ltd para añadir de forma adicional al precio de la Licencia los Impuestos por el importe cobrado a los compradores"

"Todas las operaciones financieras en el servicio "Mercado" se realizan de acuerdo con las Reglas de la Política de Pago del sistema MQL5.community. La cuota transaccional del servicio "Mercado" es del 20%."

Si por una parte el 20% está estipulado, y por la otra parte, y de manera adicional, Metaquotes añade los impuestos (suponía que el IVA),  y en este caso a mi no me los han cobrado, supongo que en algún momento lo harán o lo tendré que hacer yo ante hacienda. Aquí estaba la duda, si es sumativo y por lo tanto un alto porcentaje de lo que se gana por cada venta.

 
Jaja, mejor así Miguel, ahora ya está claro 😉😉

Gracias por tu tiempo
 
Muy interesante el hilo, lo que no tengo claro es que sea una ganancia patrimonial. Más bien tendría que ir a renta, porque los beneficios del Market se podrían considerar provenientes de una actividad económica...
 
Sergio Garcia Lobo #:
Muy interesante el hilo, lo que no tengo claro es que sea una ganancia patrimonial. Más bien tendría que ir a renta, porque los beneficios del Market se podrían considerar provenientes de una actividad económica...
La respuesta a este mensaje no fue la más adecuada. De hecho, después de que amablemente Hacienda requiriera mi presencia, y después de hablar con varios gestores y abogados, ha terminando no siendo así. Al menos para mi, que siempre tuve el pleno interés en hacer las cosas bie. Si eres de España, y necesitas saber mi experiencia completa, escríbeme por privado, y te lo redactaré con gusto
