Ea vs Ea
Buenas a todos.
Mi pregunta es si se puede hacer un EA que sea contrario a otro EA, me explico,
cuando un EA abra una operación el otro replique con otra pero contraria y con un lotaje 4 veces superior
al del primer EA.
Es posible?
Pero tú tienes el código? Bueno, lo tengas o no, sí se puede hacer.
Buenas, gracias por responder.
Tengo el EA, que supongo yo que se podrá ver el código, yo no tengo ni idea de programación .
Hola Miguel,
Hacer lo opuesto desde una cuenta de MT4 a otro cuenta de MT4 si es posible. Lo llevo haciendo 3 años con FXBLue. Te adjunto uno de los ejemplos de una cuenta sender y otra receiver
La linea verde es el balance de la cuenta receiver (cuenta ganadora) y la roja es de la cuenta sender (cuenta perdedora).
Este grafico indica trade a trade. Hay que tener en cuenta que NO todo lo que pierde el sender lo gana el receiver (esto poco importa ya que el sender es cuenta Demo)
El sistema de hacer lo opuesto de una cuenta perdedora si funciona, PERO el sender requiere unos parametros y restricciones, por ejemplo, LA CUENTA SENDER TAMBIEN PUEDE TENER RACHAS GANADORAS, broker, spread, numero de pips de cada trade, margin calls etc etc )
